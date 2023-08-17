群創處長偷吃3女！人妻綠帽夫氣炸找黑道 傳毀滅式自爆是遭逼迫
面板大廠「群創光電」一名已婚的許姓處長，15日突在臉書上自爆與3名人妻客戶亂搞男女關係，甚至還公開女方個資，並將偷情過程描述得相當詳細，讓網友瞠目結舌，其中一名女子的丈夫在得知消息後相當不滿，還傳出花錢找黑道來處理，而該篇自白疑似也是受黑道逼迫而發文。
記者林莞茜／綜合報導
該名許姓處長透露，他跟妻子結婚多年，但是因為價值觀落差太大無法再溝通下去，因此多年來和跟公司的供應商、客戶亂搞男女關係，時序至今都還在持續當中，「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商為了打探公司消息用身體來換取資訊」，並且同步公佈這3名女子的個人背景、姓名以及電話，讓網友看傻眼瘋傳。
對此，群創官方回應，關於近日本公司許員的私領域事件，本公司正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司將依法並以最高道德標準處理。本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。
不過最新傳出，其實該篇自白爆料文，疑似是被某位人妻的丈夫發現偷情後，火大花錢找黑道處理，並在其逼迫下所發，不過確切狀況都還有待釐清。目前許姓處長、3名女子事後都已將臉書關閉。