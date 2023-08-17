被問是否支持「安樂死」？柯文哲表態了 直言：這不是醫學問題
民眾黨總統參選人柯文哲昨（16）日晚間，在YouTube上公布日前在活動上的片段，片中有觀眾提問「當選總統後，您會支持安樂死這件事情嗎？」，對此，柯文哲坦言「這是一個很難回答的題目」，不過他個人是贊成的，更表示「它不是醫學問題，它是文化問題」。
記者林莞茜／綜合報導
柯文哲本（8）月1號於高雄補教協會活動進行演講，在會上被問及安樂死相關議題，他表示，能夠實施安樂死的國家，國家自律要非常高，因為其實死亡是由醫生定義的，所以要不要執行安樂死，也是由醫生制定，更舉例家屬做決定也是醫生講的「醫生說這麼可憐不要再折磨，讓他去，家屬就同意；如果說這個還這麼年輕，我們拚看看給他一個機會，家屬就救下去」。
柯文哲提到，他個人是贊成安樂死的，但這要有很強的自律性，而標準做法是如果要做決定，是要找另外2個醫生同意，而他也表示，他自己在台大曾做過一個研究，詢問他人現在有2個選擇，一是「死掉」，二是「植物人」，結果大概90％的人都選「死掉」，但第二題若問「如果是你媽媽」，突然大家就頓住，所以這題沒有標準答案
柯文哲還說，他之前自己發現哈佛大學嚴重頭部外傷的死亡率比台灣高，他問了神經外科這件事，後來才知道是因為「美國人不救植物人」，而中華文化則有「螻蟻尚且偷生，好死不如歹活」，目前台灣植物人平均是活2年，最後更表示安樂死的議題「它不是醫學問題，它是文化問題」。