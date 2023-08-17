限今天！八月堂可頌「買一送一」 8月壽星免費吃「北海道布丁」
今天8月17日是國際可頌日！每日現場烘烤、限量出爐的八月堂，祭出「買一送一」專屬優惠。今（17）日一日限定下午2:00開賣可頌「買一盒送一盒」，6入裝可頌一次買6送6好滿足；8月壽星還加碼免費吃「北海道布丁」。而「東京牛奶起司工房」則推出中秋限定草莓粉包裝夾心餅乾禮盒，還有「藍莓優格聖代」新品好欠吃。
記者蕭涵云/綜合報導
受封「殿堂級可頌」的八月堂，歡慶817國際可頌日，8月17日今天一日限定，全門市下午2:00限量開賣可頌「買一盒送一盒」。提醒大家，每人限購乙組（不與門市其它優惠併用，以價低者贈），買就贈送環保不織布提袋乙個；季節商品「皇家榴槤卡士達」不配合；每店限量50組，數量有限，售完為止。
而且即日起至8月31日，八月堂大坪林概念店還有加碼優惠，8月壽星內用消費，並出示證件即可免費吃「北海道布丁」。八月堂還首次推出公益禮盒「八月堂喜願禮盒」，放有胡桃木盤＋毛氈墊＋法式千層蝴蝶派 3 包 (2片/包)＋巧克力千層蝴蝶派 3 包 (2片/包)，即日起開放預購，八月堂將會捐贈每盒售價 10% 幫助社團法人中華民國喜願協會。
而日本甜品「東京牛奶起司工房」今年中秋則推出3款限定禮盒，包括日本空運中秋限定版、草莓系列粉包裝、雙開式包裝台灣限定，即日起全台門市及官網限定開賣，美美開吃「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」等3款人氣餅乾。還同步推出新品「藍莓優格聖代」，使用北海道產澤西牛奶以馬斯卡彭起司製作，搭配主廚特製藍莓優格冰淇淋及藍莓棉花糖，再疊上一片草莓&馬斯卡彭起司夾心餅乾，雙莓口感酸甜加倍，即日起在微風南山艾妥列店、新光三越台中中港店、高雄漢神巨蛋店販售。