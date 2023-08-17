趙寅成笑翻！韓孝周盼擁有再生能力 柳承龍一句話她急喊不行
韓劇《MOVING異能》講述一群潛藏在韓國社會中的超能力者，為了躲避追殺被迫隱姓埋名的生活。韓國媳婦Fion身兼創作者，近日她分享採訪《MOVING異能》演員趙寅成、韓孝周、柳承龍的影片，問到如果能夠交換超能力的話，最想和誰交換，韓孝周說希望擁有皮膚再生能力，一旁的柳承龍指著自己的皮膚問：「生成這樣也可以？」韓孝周大喊「不行！」
記者薛羽彤/綜合報導
Fion到《MOVING異能》新戲記者會，能和大明星近距離讓她超興奮，她訪問中提到，「如果能夠交換超能力的話，最想和誰交換」，在劇中擁有無限再生能力的柳承龍表示，因為角色經常挨打，希望擁有趙寅成劇中的飛行能力，逃到天上躲起來；趙寅成則說不想交換，自認超能力是最棒的；韓孝周表示，希望擁有柳承龍的再生能力，可以讓皮膚再生回到18歲的狀態，柳承龍聽後指著自己的皮膚問：「生成這樣也可以？」韓孝周大喊「不行！」連一旁的趙寅成也笑翻。
最後Fion分享，專訪結束的與演員合照的福利，柳承龍深知許多人都想與趙寅成合照，主動安排Fion站在趙寅成與韓孝周中間，讓Fion非常感動。影片一出後，粉絲獻上羨慕的眼光表示，「太羡慕又忌妒了啦」、「好羨慕唷⋯⋯俊男美女圍繞著」、「採訪過程非常自然流暢～Fion超棒的」、「你太棒了，可以採訪到這些大明星。」