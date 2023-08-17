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全聯中元祭再加碼！零食、泡麵下殺3折　普渡澎湃箱「5折優惠」

▲17日晚上8點「中元整箱Buy！澎湃價5折起」直播，白米下殺5折，平均1包不到100元。（圖／全聯提供）
▲17日晚上8點「中元整箱Buy！澎湃價5折起」直播，白米下殺5折，平均1包不到100元。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

鬼門開有不少民眾提早開始中元普渡拜拜，全聯線上購推出第2波限時優惠，網羅眾多飲料、零食、泡麵及罐頭等普度必拜商品，限時特惠3折起，今（17）日晚上8點，舉辦「中元整箱Buy！澎湃價5折起」直播，整箱購入中元祭拜商品享5折優惠。家樂福則是開跑開學季優惠，居家小物買1送1，寢具、盥洗用具6.7折，學生用零用錢就可以輕鬆完成開學前準備。

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全聯隔日達今（17）日晚上8點，舉辦線上直播優惠，整箱中元普渡商品殺5折優惠，搭配直播機制前150名消費滿1000元贈1000點，滿2000元再贈1000點，最高共贈2000點，搶便宜拚手速！加碼8月19日至21日，8月26日至29日，於隔日達使用全支付或PX Pay單筆消費每滿1000元贈1000福利點（單日最高累贈1萬點），滿1500元再折100元；同時間還有日用品（泛指非食品）箱購單筆消費每滿499元贈500福利點。

直播優惠包括2020年榮獲日本國際米質競賽特別優秀賞的「大倉米鋪-少女之心的米(一等米)1.5kg」下殺5折，平均1包不到100元；普度必拜愛之味「薏仁寶340gx24罐」、「蒟蒻紅豆粉粿340gx24罐」、「綠豆意人爽340gx24罐」每箱原價672元，特價只要588元；夏季清涼必備「Crystal Valley礦沛氣泡水585mlx24瓶」，原價576元，特價276元，另贈120福利點；日常烹調最愛用的「台糖大豆沙拉油3公升」，平均1瓶不到174元，買1箱就贈150福利點。

▲全聯「小時達」中元最高34.4%回饋。（圖／全聯提供）
▲全聯「小時達」中元節網羅眾多飲料、零食、泡麵及罐頭等普度必拜商品，限時特惠3折起。（圖／全聯提供）
▲全聯「隔日達」中元活動機制。（圖／全聯提供）
▲全聯「隔日達」中元限定優惠，還有今（17）日晚上8點，舉辦線上直播優惠，整箱中元普渡商品殺5折優惠。（圖／全聯提供）
全聯小時達則是「8月19日至20日」用全支付或PXPAY買滿1250元（含1000元日用品），現折250元，加贈1800福利點（含日用品贈點1000、全支付/PX Pay消費贈點800），再拿100元折價券，等同於現賺530元；8月26日至27日，用全支付或PXPAY買滿1835元日用品（含1500元日用品），現折335元，加贈2300福利點（含日用品贈點1500、全支付/PX Pay消費贈點800），等同於現賺565元。

小時達除了在PXGo!平台上回饋消費者，中元期間上Uber Eats也有超殺優惠，即起至9月7日前，結帳輸入【來全聯拜BUY】享9折優惠，最高可折200元。叫foodpanda送同樣享有專屬優惠！即起至9月7日前單筆消費滿899元，結帳輸入【中元買全聯】同享9折優惠，最高折200元。

▲全聯「小時達」中元限時優惠，買滿1835元日用品現折335元，加碼贈送福利點、消費點，相當於現賺565元。（圖／全聯提供）
▲全聯「小時達」中元限時優惠，買滿1835元日用品現折335元，加碼贈送福利點、消費點，相當於現賺565元。（圖／全聯提供）
家樂福開學季優惠開跑，限定優惠包括維也納直取式收納箱（699元／個）、好室喵看得見組裝式磁吸側開鞋盒（原價500元／個）買1送1；寢具組（防蟎抗菌健康枕/天然防蟎防蚊天絲單人床包組）原價1498元，優惠價1099元；洗衣組ARIEL超濃縮抗箘洗衣精，原價397元，優惠價299元。全店消費不限金額加價購，「LocknLock樂扣樂扣輕盈巧用早餐不沾鍋」加購價199元（價值769元）；三色衣夾20入，加價購39元（價值79元）。

▲家樂福開學季優惠開跑，收納箱、個性衣架買1送1，宿用品整組打包好寢具用具、盥洗用具、洗衣用具、清潔用品最低折扣特價6.7折。（圖／家樂福提供）
▲家樂福開學季優惠開跑，收納箱、個性衣架買1送1，外宿用品整組打包好寢具用具、盥洗用具、洗衣用具、清潔用品最低折扣特價6.7折。（圖／家樂福提供）

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