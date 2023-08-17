美國76歲亞裔老婦被搶！光天化日下慘遭「躺地拖行」 全身多處傷
美國洛杉磯哈仙達崗（Hacienda Heights）近日發生一起搶案，一段令人不安的影像捕捉到，1名高齡女子遭搶劫犯抓住隨身皮包用力拉扯，在停車場地板被拖行好一段距離，才終於有人上前解救，洛杉磯治安部門正在進行調查。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《abc news》等美媒報導，這起搶劫案發生在當地時間14日上午，1間美國銀行（Bank of America）外頭，1名76歲的亞裔婦人遭1名非裔男子襲擊，要搶走她的皮包，甚至將她沿路拖行，最後有目擊民眾衝上前，該男子見狀便帶著搶到手的皮包逃跑了。
驚悚過程被路人拍了下來，在網路上引發熱議，前洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在社群平台上發布這段影片，針對當局解決犯罪率問題提出了批評。
有當地居民受訪時表示，看到影片感覺很難過，不只是因為片中老婦遭受的暴力對待，也因為這種事亦可能發生在自己身上。還有民眾聲稱，現在他們會避免單獨前往銀行或自動提款機，也盡量不讓孩子自己前往市場等地。
※【NOWnews 今日新聞
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