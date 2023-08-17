暴雨狂轟「下到發霉」！劇烈天氣還有3天 下週恐有颱風生成
受低壓帶影響，台灣今天天氣持續不穩定，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，多雨的環境會延續到週六（8月19日），各地要特別注意大雷雨及雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，下週日開始（8月20日）到下週二（8月22日）天氣轉晴，僅剩午後近山區有局部雷陣雨。但日本南方海面即將有熱帶擾動發展，有機率成為颱風。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局說明，今日中南部有陣雨或雷雨，北部有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，目前也持續發布「豪雨特報」，其它地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後都有局部大雨發生的機率。
賈新興提及，明（18）日清晨至中午前，西半部及北海岸一帶有陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫陣雨，「台中以南」有局部較大雨勢發生的機率。週六日清晨至中午前，台中以南沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。
此外，賈新興指出，下週三（8月23日）起至9月中旬，環境將轉為有利颱風生成的情況，特別是在南海和菲律賓東方海面，熱帶系統發展的訓好都較為明顯。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，下週在日本南方海面有熱帶擾動發展，歐洲模式模擬會仍侵襲日本，美國模式模擬則動向不明；兩者差異甚大、還有待觀察。