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謝忻用完餐無法結帳　厚臉皮求路人：可以幫我付錢嗎

▲謝忻到香港用餐，店家無法以現金結帳，她只好厚臉皮求助路人「請問您可以幫我付漢堡的錢嗎？」（圖 / 謝忻臉書）
▲謝忻到香港用餐，店家無法以現金結帳，她只好厚臉皮求助路人「請問您可以幫我付漢堡的錢嗎？」（圖 / 謝忻臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人謝忻近日到香港遊玩，她分享到港城吃漢堡遇到好心人一事，謝忻滿意吃完美食後，正要拿出港幣付錢時，被店員告知「無法使用現金」，身上沒信用卡的謝忻感到錯愕，隨後拉了一位會說中文的浙江小姐姐，「請問您可以幫我付漢堡的錢嗎？」最後對方也熱心幫她，讓胡瓜笑說謝忻根本是詐騙集團。

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▲謝忻決定跳脫舒適圈，凡事親力親為，不要經紀人的保護。（圖 / 謝忻臉書）
▲謝忻到香港吃漢堡，竟遇到無法用現金結帳，讓她當下感到惶恐。（圖 / 謝忻臉書）
謝忻透露，近日到香港遊玩，吃完漢堡準備要結帳時，被店員告知不收現金，以其他支付方式都可以，而謝忻將信用卡全放在郵輪上的保險櫃，加上平時沒在用手機支付的習慣，「當時的我害怕極了」，她身上只帶著600元港幣，無奈之下看到會說中文的浙江小姐姐，「很快地我就想到了厚臉皮大絕，好的，這位小姐姐就是您了！」

▲謝忻（右）感謝浙江小姐姐相助。（圖 / 謝忻臉書）
▲謝忻（右）感謝浙江小姐姐相助。（圖 / 謝忻臉書）
謝忻直問對方「請問您可以幫我付漢堡的錢嗎？」對方感到錯愕，隨後謝忻解釋了情況，「浙江小姐姐沒等我說完，二話不說便拿著手機走到收銀員前幫我結了帳！」謝忻表示對方一開始還不收她的現金，在她堅持許久才收下，她直呼「人間處處有溫情讓我眼眶泛淚」。而曾遇過類似情況，幫謝忻付過錢的胡瓜，聽聞此事笑說謝忻根本是詐騙集團。

有網友回應「因爲今天你是藝人，公眾人物，若是一般人像這種情況應該沒人幫忙」，謝忻則回「對方完全不認識我喔」，網友直呼「那真是好加在（幸好）遇到好心人。」


 

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