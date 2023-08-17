大雷雨炸南台灣！高雄三民雨量126毫米 「水淹過膝」上班族哭了
中央氣象局持續發布「豪雨特報」和「大雷雨即時訊息」，今（17）日一早中南部地區雨勢相當明顯，尤其高屏地區不斷有雷雨猛攻，甚至已經出現淹水災情，截至上午9時，高雄市三民區今天已經累積多達126毫米的雨量，全台最多，鳳山區更是有1小時雨量62毫米的紀錄，提醒南台灣民眾務必注意，今明兩天降雨空檔較少。
記者張志浩/綜合報導
據氣象局觀測資料，截至上午9時高雄市三民區已經有126毫米雨量，仁武區和鳳山區也有114.5毫米，氣象局目前針對高雄市、屏東縣持續發布「大雷雨警戒」，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
一早大雷雨中斷上班族的通勤之路，高雄三民區本館路水淹過膝，不少汽車、機車陷於積水難行，機車騎士更無法前進，只得硬著頭皮在暴雨中牽車步行。高雄民眾表示：「非常可怕，大暴雨、狂打雷，還淹大水。」讓一早趕上班的民眾欲哭無淚。
🟡大雷雨示警範圍
📍高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、燕巢區、彌陀區、梓官區、旗山區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉