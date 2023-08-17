32元更近了！美Fed會議紀錄露「鷹」爪 新台幣早盤再貶觸31.98元
美國聯準會（Fed）公布7月會議紀錄顯示，雖然官員對於是否需進一步升息意見分歧，但多數仍認為通膨有顯著升溫風險，可能需要進一步升息，也讓美元指數持續獲得支撐，亞洲主要貨幣兌美元再貶，日圓兌美元更進一步貶破146價位，而新台幣兌美元今（17）日早盤也回貶，再向32元整數關卡挺進，一度來到31.98元，貶值8.5元。
記者顏真真／台北報導
根據Fed所公布的7月會議紀錄內容，Fed利率決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）官員一致同意將利率升至5.25%至5.5%區間，將通膨降至2％的目標決心不變，而且多數參與者仍認為通膨存在顯著升溫風險，可能需要進一步收緊貨幣政策，幾乎所有的與會者，包括都贊成升息，但也有人認為可以跳過一次升息，觀察先前調升利率對於經濟狀況的影響。
不過，在美Fed會議紀錄露出「鷹」爪之後，美元指數續挺來到103.55，亞洲主要貨幣兌美元今日表現疲弱，其中日圓未見日本央行干預，進一步貶破146，來到146.38兌1美元價位，韓元兌美元也貶至1342.45附近。此外，在碧桂園、中融信託相關爆發債務危機之下，人民幣中間價再下調來到7.2076兌1美元，離岸人民幣兌美元亦貶至7.344價位。
至於新台幣兌美元好不容易終止連4貶，今日一開盤又回貶，以31.93元、貶值 3.5分開出，在台股走跌及亞幣續弱之下，新台幣兌美元進一步下探31.98元，貶值8.5分，但在央行盯場及出口商逢高出脫美元之下，新台幣貶幅未進一步擴大，目前在31.95元震盪整理。