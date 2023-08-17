台股早盤跌逾170點 AI廣達獨強再創高、其他指標股卻臉綠
美國FOMC「放鷹」，美股四大指數應聲下挫，其中費半指數跌2%以上，台北股市今（17）日跟著跌，早盤一度跌170多點，下殺來到16264點。權值王台積電早盤跌3元，來到539元，跌幅0.3%。其他重要電子股熄火，聯發科、友達、日月光跌近2%，唯大立光逆勢走高。至於AI指標股廣達再創波段新高，不過，其他技嘉、英業達、緯潁、緯創卻跌1%以上。
記者許家禎／台北報導
美國7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要指出，大多數官員都指出通膨存在上行風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策。消息一出美股四大指數皆墨，美股道瓊指數16日下跌180.65點，或0.52%，收34765.74點；那斯達克指數下跌156.42點，或1.15%，收13474.63點；標普500指數下跌33.53點，或0.76%，收4404.33點；費城半導體指數下跌73.88點，或2.08%，收3480.08點。
受到美股下挫影響，台北股市今日早盤一度跌170多點，下殺來到16264點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌3元，來到539元，跌幅0.3%。同樣為晶圓代工的聯電跌2.7%，世界先進跌1%、力積電跌2.7%。
其他重要電子股，聯發科、友達、日月光熄火，跌近2%，國巨跌1%多，元太跌深，跌幅5%，唯大立光逆勢走高漲0.7%。盤面焦點AI概念股中，指標股廣達早盤再創波段新高，漲約1%。不過，英業達、緯穎、技嘉、緯創跌1%多，勤誠則漲4%，創意、仁寶、世芯-KY也漲2到3%，宏碁漲1%。