高雄站區道路系統最後一哩路 站西路18日起封閉施工3日
為完成高雄站區道路系統最後一哩路工程，提供高雄車站站區旅客接送及串聯南北交通更便捷服務，高市府及鐵道局訂於8月18日22時起將封閉高雄車站站西路、九如路與博愛路口及中山路與建國路口進行站西路永久路型施工，預計21日6時通車，完工後3車道供南下行駛的站西路將與同為3車道供北上行駛的站東路互為環抱式【配對單行】的行車路線。
記者郭凱杰／高雄報導
施工期間，預計19日12時優先開通博愛路與九如路口、20日12時接續開通中山路與建國路口，站西路則預計於21日6時前完工通車；站東路於施工期間將維持服務北上車流與進出高雄車站搭車的旅客，不受這次施工影響。
另行經高雄車站週邊的公車路線於施工期間將進行改道，部分站點暫不停靠，熱門站點則加派人力導引協助搭車民眾至替代站位搭乘，請民眾搭車前先確認搭乘站位，詳細資訊請上交通局官網、臉書、iBUS app、高雄市政府警察局交通警察大隊臉書查詢。
高市警局交通大隊呼籲，站西路永久路型封閉施工期間，原利用博愛路南下的駕駛朋友，請提前改道至中華路、自由路、自立路等南北向替代道路通行；利用建國路、九如路東西向的駕駛朋友，則請提前改道行駛中正路、七賢路、十全路等東西向替代道路，並遵循現場交管警、義交指揮通行。