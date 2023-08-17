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富士康於印度擴大iPhone 15生產　彭博：降低對中國依賴

▲有外媒報導指出，iPhone主要製造商富士康正在積極擴展印度產能，避免業務上過度依賴中國。圖為印度的蘋果商店。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒報導指出，iPhone主要製造商富士康正在積極擴展印度產能，避免業務上過度依賴中國。圖為印度的蘋果商店。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

最新款iPhone可能將於9月中旬發布，有外媒報導稱，iPhone主要製造商富士康集團（Foxconn），其位於泰米爾納德邦（Sriperumbudur, Tamil Nadu）的工廠，已開始生產iPhone 15，時間點就在中國廠啟動iPhone 15生產後不久。

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綜合《彭博社》等外媒報導，有知情人士透露，富士康尋求迅速增加來自印度的iPhone數量，並致力於將製造業務的重心，從中國轉移出去，以降低重要產品的供應鏈風險，特別美中關係持續緊張，已經讓國際貿易環境變得更難預測。

印度在現任總理莫迪（Narendra Modi）的領導下，尋求與美國建立更緊密聯結，並有取代中國、成為世界製造業中心的野心，而這也符合蘋果產地多元化、減少區域風險的策略。

截至3月底，蘋果只有約7%的iPhone是在印度生產；不過消息人士也指出，雖然富士康在生產iPhone 14前，印度只佔一小部分的組裝產能，還比中國慢6至9個月，但今年的目標是讓印度和中國生產水平更接近，儘管供應商也不確定能否實現這一目標。

報導並補充說，iPhone 15在印度的生產規模，將取決於零件的可取得性，以及位於清奈（Chennai）附近的富士康工廠，產線是否能順利擴大，這些都是為了縮小其印度業務與中國主要製造基地之間的差距。 

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