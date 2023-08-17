火影忍者一樂拉麵進駐新竹！每日限量豚骨拉麵99元 叉燒免費加大
最近拉麵店頻頻有新動態，「火影忍者一樂拉麵」進駐新竹大魯閣湳雅廣場，為慶賀新店試營運，即日起至明(18)日，台北店跟新竹店同步推出「招牌豚骨拉麵」只要99元特價，每日限量99碗，每人限點一碗。麵屋武藏也歡慶來台十週年，引進日本「金乃武蔵」限定麵的概念，在台灣四間門市巡迴演出，以日本引進、一組要價近台幣萬元的金碗及金湯匙，來盛裝特製拉麵，霸氣十足。
記者葉盛耀/綜合報導
「火影忍者一樂拉麵」進駐新竹大魯閣湳雅廣場，除了限量99碗的特價99元拉麵之外，台北、新竹兩店還推出多項優惠，即日起至8月31日期間憑學生證用餐，招牌拉麵特價199元，每張學生證限兌換一碗。而8月剛好適逢一樂拉麵老闆「手打」的生日，只要於8月底前來店點拉麵，並於限時動態或貼文打卡祝福手打老闆生日快樂，即享有「叉燒免費加大份量」1次。
新竹店還有開幕加碼限定活動，只要即日起至9月30日，用餐滿800元，就有機會抽獎，最大獎為一年份免費吃拉麵。
另外，麵屋武藏則是歡慶來台10周年，而推出豪華外觀的「金乃武藏」限定拉麵。秉持著「不要被拉麵的刻板印象所束縛，發揮你的想像力，用大膽、自由的想法來解決它。」並且「挑戰拉麵的可能性」為企劃，因此將拉麵裝在要價萬元的特製金碗裡。
以金碗盛裝的「金乃武蔵」拉麵並於四家分店巡迴推出，目前已走到第2彈，拉麵口味為「和牛出汁」 ，售價400元，於麵屋武藏本店限定推出，日期為即日起至今(17)日為止。第3彈為「海老塩」，售價490元，於台中首店限定，日期8月22日～08月31日推出。第4彈 為「本鮪 魚白湯」，售價360元，武骨店限定，日期9月05日～09月14日。因為「金乃武蔵」拉麵每日僅限量10碗，將於門市營業前半小時(10:30)大門口發放號碼牌。
麵屋武藏還推出「十週年限量紀念碗禮盒」，以十週年「じゅう」為出發點，じゅう有著圓滿、完成後再轉化的含義，這款以⽂字為設計主軸，碗內寫著⼤⼤的狀聲詞じゅう，今(17)日正式於官網發售。包含含有現金券、御守的「紀念碗禮盒」，以及又再搭配拉麵2包與招待券的拉麵組合禮盒。