郭台銘獨立參選？民調：不樂見比樂見多4.4%、支持者是這些人

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從政黨支持角度看，民調顯示，不同政黨屬性選民對郭台銘獨立參選總統的態度明顯不一樣。民進黨支持者中，5成1樂見，3成8不樂見；國民黨支持者中，3成3樂見，6成5不樂見；民眾黨支持者中，3成7樂見，5成7不樂見；中性選民中，3成6樂見，3成7不樂見。
從年齡層角度看，民調指出，25至54歲，樂見比例明顯比不樂見高，而20至24歲及55歲以上，不樂見比例明顯比樂見比例高。具體地說，20至24歲，3成8樂見，5成2不樂見；25至34歲，4成7樂見，4成6不樂見；35至44歲，5成樂見，4成1不樂見；45至54歲，4成9樂見，4成5不樂見；55至64歲，3成4樂見，5成2不樂見；65歲及以上，3成2樂見，4成4不樂見。
從統獨傾向看，統派與現狀派選民明顯過半數不樂見， 獨派選民則約略過半樂見。具體地講，獨派選民中，5成樂見，4成不樂見；現狀派選民中，3成5樂見，5成3不樂見；統派選民中，3成1樂見，6成6不樂見。
對此，游盈隆分析，樂見郭台銘獨立參選的人，多數非民進黨支持者；講的更具體一點，其中55%來自民眾黨及國民黨支持者，以及中性選民。此外，郭獨立參選獲得可觀的青壯及高學歷選民支持，自有其獨特的社會意涵。
游盈隆說，從另一個角度看，台灣選民對郭台銘獨立參選，似乎是持著「一樣看花兩樣情」的態度，一種是純粹看熱鬧的心情，另一種則是「等待果陀」的心情；前者不排除幸災樂禍，後者不排除漫長無奈的等待且最後徒勞無功。
民調訪問期間是2023年8月14-15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成 年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling）， 市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1081 人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進 行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。