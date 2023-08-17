菲律賓總統明確親美路線　中菲南海衝突再度發生、水炮騷擾補給船

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菲律賓譴責中國進行了「過度」且「具攻擊性的」行為，並召見中國大使表達抗議；中國北京政府則宣稱一切是「合法的驅離行動」，雙方各說各話。中國長期以來有所謂的「九段線」爭議，宣稱擁有包含南沙群島在內、大部分地區的主權，被菲律賓稱為愛尤銀礁的仁愛暗沙也包括在內。不過除了菲律賓，越南、台灣、澳洲和其他國家也對南海宣稱擁有主權。
雖然中國對南海的主權聲張在2016年已經被荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)裁定無效，但中國無視裁決，持續將部分島礁打造成為人工軍事島，並時常侵犯鄰國軍艦，囂張行徑引發鄰國不滿。
八月初的這起衝突事件發生後，中國方面要求菲律賓履行把這艘擱淺的軍艦拖離仁愛暗沙的承諾，但菲律賓總統小馬可仕否認曾有這項承諾，並強調菲律賓不會放棄自己的領土。
事實上，菲律賓總統小馬可仕有別前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的親中路線，小馬可仕大力推動重建與美國之間的關係，並強化與條約盟友美國之間的國防合作，不但在今年2月讓美軍增加使用4座菲律賓軍事基地，其中2個基地位於接近台灣的呂宋島北端；今年4月與美國舉行了史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演；而今年5月則會見美國總統拜登，並宣佈將加深雙方在國防上的合作，種種行徑已引發中國北京政府的怒火。
專家分析，中國一連串的騷擾行為不但再度降低菲律賓人民對中國的觀感，且合理化美軍駐守菲律賓的必要性，而不斷侵犯他國主權的行為，早已讓鄰國深感不滿，中國政府如何回應菲律賓的反對侵犯態度，將成為中國和菲律賓未來關係發展的關鍵。