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菲律賓總統明確親美路線　中菲南海衝突再度發生、水炮騷擾補給船

▲菲律賓總統小馬可仕親美態度明確，在中國侵犯主權議題上回應強硬。圖為小馬可仕與美國總統拜登今年5月會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統小馬可仕親美態度明確，在中國侵犯主權議題上回應強硬。圖為小馬可仕與美國總統拜登今年5月會晤。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓和中國再度因南海議題爆發爭端，菲律賓總統任命曾多次辱罵北京政府的前外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）擔任中國特使也引發話題。外界認為，中國對南海島礁主權爭議的回應，將是決定兩國關係發展的重要因素。

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中國海警船8月初對菲律賓的補給船隻發射水炮，引發菲律賓政府強烈抗議。當時菲律賓有2艘補給船在菲國海岸防衛隊的護送下，準備前往南海的仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)島礁處擱淺的一艘艦艇進行補給，但途中遭到中國海岸警衛船阻撓，並以水砲警告菲律賓船隻，引發兩國衝突。

菲律賓譴責中國進行了「過度」且「具攻擊性的」行為，並召見中國大使表達抗議；中國北京政府則宣稱一切是「合法的驅離行動」，雙方各說各話。中國長期以來有所謂的「九段線」爭議，宣稱擁有包含南沙群島在內、大部分地區的主權，被菲律賓稱為愛尤銀礁的仁愛暗沙也包括在內。不過除了菲律賓，越南、台灣、澳洲和其他國家也對南海宣稱擁有主權。

雖然中國對南海的主權聲張在2016年已經被荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)裁定無效，但中國無視裁決，持續將部分島礁打造成為人工軍事島，並時常侵犯鄰國軍艦，囂張行徑引發鄰國不滿。

▲菲律賓指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。（圖／美聯社／達志影像）
八月初的這起衝突事件發生後，中國方面要求菲律賓履行把這艘擱淺的軍艦拖離仁愛暗沙的承諾，但菲律賓總統小馬可仕否認曾有這項承諾，並強調菲律賓不會放棄自己的領土。

事實上，菲律賓總統小馬可仕有別前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的親中路線，小馬可仕大力推動重建與美國之間的關係，並強化與條約盟友美國之間的國防合作，不但在今年2月讓美軍增加使用4座菲律賓軍事基地，其中2個基地位於接近台灣的呂宋島北端；今年4月與美國舉行了史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演；而今年5月則會見美國總統拜登，並宣佈將加深雙方在國防上的合作，種種行徑已引發中國北京政府的怒火。

專家分析，中國一連串的騷擾行為不但再度降低菲律賓人民對中國的觀感，且合理化美軍駐守菲律賓的必要性，而不斷侵犯他國主權的行為，早已讓鄰國深感不滿，中國政府如何回應菲律賓的反對侵犯態度，將成為中國和菲律賓未來關係發展的關鍵。

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