高雄今晨大雨 陳其邁要求市府總動員迅速排除積淹水情形
高雄市今(17)日上午因旺盛對流導致地區發生強降雨，高雄市長陳其邁關心災情，與副市長林欽榮第一時間分別前往各地視察積淹水狀況，並指示交通局、警察局交通大隊加強通勤尖峰交通疏導工作，水利局也於8時將豪雨應變中心擴大三級開設，各單位加強戒備並至EMIC通報災情。環保局、民政局等巡檢側溝積淹水情形，以改善瞬時強降雨對市民朋友的衝擊。
記者郭凱杰／高雄報導
水利局表示，高雄市今天從凌晨到清晨陸續落下強降雨，正值清晨滿潮時間，導致局部地區發生道路積淹水情形，水利局與環保局、民政局已派員至各淹水點加強巡檢溝積淹水情形，目前監測各區積水已陸續退去。
陳其邁也於今早上前往鳥松本館路與球場路口，隨後前往三民區九如路閘道視察積水狀況，林欽榮則前往前鎮漁港查察抽水機運作情形。陳其邁至現場要求水利局針對易積淹水區域積極研擬改善策略，也請同仁加強積地區巡檢。
因應強降雨發生適逢通勤尖峰時段，陳其邁也特別指示，為避免車流行進遲滯造成壅塞，請交通局、警察局交通大隊即時掌握全市交通情形，於各重要路口增派人力，加強交通疏導勤務，以維護民眾通勤交通安全。
水利局提醒，預估今（17）日到周六（19）日受到西南季風影響，瞬時強降雨仍有發生機率，面對極端氣候，市府將會全力解決疏導淹水情形，也呼籲民眾提升防災意識，注意出入安全，做好防災準備。