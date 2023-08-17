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憂中國版「雷曼風暴」來襲？金融股早盤跌逾1%　但這家逆勢漲4%　

▲持續受到中國碧桂園債務危機等利空因素拖累，台灣金融股今（17）日早盤再跌，金融指數失守1600點，盤中跌幅超過1%。（圖／NOWnews資料照片）
▲持續受到中國碧桂園債務危機等利空因素拖累，台灣金融股今（17）日早盤再跌，金融指數失守1600點，盤中跌幅超過1%。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）7月會議紀要顯示對抗通膨仍是首要目標，未來不排除升息，加上美股收黑，加上中國大型地產開發商碧桂園及中植系「中融信託」債務危機，市場擔心引發中國版「雷曼風暴」，台灣金融業也怕中國經濟下行風險，增加曝險風險，金融股今（17）日早盤再跌逾1%，金融指數失守1600點，中信金更跌逾2%，兆豐金、永豐金、元大金、台新金、安泰銀、聯邦銀也有1%以上跌幅，倒是保險股相對抗跌，其中新產更逆勢漲逾4%。

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根據金管會清查，本國銀行中有1家銀行參與碧桂園聯貸案，曝險金額約新台幣2.86億元，另有5家銀行銷售碧桂園公司債給22名客戶，全都是專業投資人，銷售金額共1.7億元，只是銷售的公司債並非目前傳出有問題並停止交易的11檔及違約的2檔公司債。

不過，市場擔心中國碧桂園及中融信託債務危機恐演變成中國版「雷曼風暴」兆豐金暨兆豐銀行董事長、也是銀行公會理事長的雷仲達就表示，影響較大的可能是中國經濟下行風險，增加對中國曝險的風險，加上國際信評惠譽也可能下調美國銀行業營運環境的評等，台灣金融股也掃到颱風尾，外資昨日在台股賣超163.8億元，其中賣超前10名個股中有半數是金融股，包含開發金、玉山金、台企銀、中信金及華南金。

金管會主委黃天牧也出面喊話，目前看來台灣金融業曝險相對有限，他對台灣金融體系有信心，對於外資持續賣超台股163.8億元。他則說，如果整體資本市場這些上市櫃公司有其基本面，國家經濟各方面基本面也都良好，短期資金進出不是特別需要去顧慮的事」。

開發金控旗下凱基銀行也針對中國曝險提出說明，強調推動中國業務會因應政經情勢及產業風險變化動態檢視，並採取機動措施控管風險，也未步入近期大陸風險焦點事件，凱基銀行及客戶商品均未涉及，目前凱基銀行對大陸曝險除轉投資大陸消費金融公司外，授信主要承作對象以台商、由國際知名私募基金參與之國際聯貸案等評等優良企業，不論轉投資貢獻或資產品質均屬良好。

不過，今日早盤金融股持續走跌，金融指數更失守1600點，一度下探1582.21點，跌幅逾1%，其中中信金盤中跌超過2%，兆豐金、永豐金、元大金、台新金、安泰銀、聯邦銀也有1%以上跌幅，倒是保險類股相對抗跌，其中新產更逆勢漲逾4%，中再保也有1%以上漲幅，旺旺保也翻紅，而8月31日將進行除權息交易的台企銀盤中也由跌翻漲，國泰金亦由黑翻紅。

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