侯友宜民調甩「老三」追平柯文哲 朱立倫：藍軍回流達75%
美麗島電子報昨日公布最新民調，顯示國民黨總統參選人侯友宜已經甩「老三」稱號，支持度追平民眾黨總統參選人柯文哲達到18.9%，不過，兩人仍落後民進黨總統參選人賴清德的34.8%。國民黨主席朱立倫今（17）日表示，侯友宜民調在7月23日全代會後，因藍軍回流逐漸提升，藍營的回流的比例，從內參民調跟美麗島電子報都可見，都是差不多75％左右，希望持續加油，藍營支持度能夠回到80％以上，讓雜音越來越少，團結力量越來越大。
記者余祥／台北報導
朱立倫說，根據長期的觀察，侯友宜的民調已經逐漸回到原本該有的目標，今年的5月時，侯友宜的民調幾乎都是最高的，後來因為發生了所謂的「餵藥烏龍案」民調往下滑，在在7月23日國民黨全代會後，很明顯看到，因為藍軍的回流、藍軍的團結，侯的民調往上快速的提升，從6月底到7月底提升的幅度大約增加了接近6個百分點。
朱立倫說，近日各家媒體做的民調，包括昨天公布的美麗島電子報民調，侯現在些微超越柯，但是只是因為目前藍營的回流，還要繼續的加油，目前藍營的回流的比例，大約75％左右，希望回到80％以上，讓雜音越來越少，團結力量越來越大。