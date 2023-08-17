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1.8億支銳減至不到3百萬支！印度製造起飛　中國丟鉅額手機訂單

▲印度致力於提升自身製造業實力，連從中國進口手機的數量，都比10年前少了很多。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度致力於提升自身製造業實力，連從中國進口手機的數量，都比10年前少了很多。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

印度近年製造業快速發展，生態、設備等都逐漸完備，多間國際3C大廠也已陸續完成在印度製造的布局，有中媒報導指出，由於印度不再需要仰賴從中國進口，導致中國原本每年向印度出口的1.8億支手機訂單銳減，如今每年甚至剩不到3百萬支。

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根據中媒《第一財經》報導，身為蘋果全球最大的生產基地，中國組裝、生產了全球9成以上的iPhone產品，截至2022為止年，中國市場還佔iPhone生產組裝份額的96%，印度則佔4%左右。然而，去年9月開始，越來越多的消費者發現自己買到的iPhone 14系列包裝盒上，印著「Assembled in India」的字樣，這意味著新款的蘋果手機正在印度生產製造，而蘋果公司甚至計劃2025年，就要將25%的生產量轉移到印度。

由於人口增長迅速、成本低廉，數以百億計的資金正湧向印度製造業，大量印度年輕人聚集在工業園區，為全球知名智慧手機廠工作，莫迪政府以廣闊的消費市場為吸引點，不只祭出本土製造補助方案，同時還提高進口關稅，全力打造消費電子製造上下游產業，培育本土完整產業鏈。莫迪政府的方向亦十分明確，就是要在2026年時，實現製造3000億美元電子產品的目標。

報導引述印度通信協會的數據，指出2014年時，印度製造手機僅佔全球的3%，但到了2015年，全球佔比已經達到11%，超過越南成為第2大手機製造國。在iPhone部分，2020年印度僅佔其全球產量的1.3%，2021年上升到3.1%，而且還在持續增加中，今年預計會來到7%。

約莫10年前，中國每年向印度出口的手機數量可達到1.8億支，但近年隨著印度手機製造產業生態日漸完備，幾乎不再需要從中國進口太多手機整機。據印度海關統計，印度手機進口量已經從2014年的2億支降至2022年的377萬支，萎縮逾98%，其中，從中國的進口量更是從1.79億支降至219萬支，種種證據都顯明，至少在手機整機製造環節部分，印度已基本實現自給自足。

而且，蘋果CEO庫克（Tim Cook）曾多次在財報會議中，強調對印度市場的重視，並將其視為下一個主要市場，還計劃在今年於印度首發iPhone 15系列，並加大對當地的投資和布局。雖然富士康否認了具體的投資動作，但有消息稱，富士康將於2024年4月開始在印度南部生產最新款iPhone，項目價值1300億盧比，預計將創造5萬個就業機會。《彭博社》則預計，新的生產基地和擴產計劃，將使印度在iPhone組裝方面的市場份額，從目前的低於5%，提高到10%至15%。

不過，雖然印度製造實力不可小覷，但報導也指出，短期來看，印度想複製「中國製造」的成功並非易事，不只是生產效率、勞工性格、休假制度都不同，上游供應鏈也還有待完善，並需要完善的配套設施，包括公路、鐵路、電、水等鉅額投資。未來10年，印度基建缺口大概會有1兆美元，這些錢需要從海外市場吸納，欲完全實現印度的本地化製造，還須等上一段時日。

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