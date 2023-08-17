雷雨彈襲高雄！水淹及膝如陸上行舟 市民湧陳其邁臉書求放豪雨假
受低壓帶影響，中央氣象局表示針對高雄市、屏東縣、台南市發布豪大雨特報，其中高雄市一早陸續傳出災情，高雄市長陳其邁一早雖在臉書上提醒市民外出記得攜帶雨具、留意行車安全，但雨勢猛烈讓上班族通勤步步難行，更直呼簡直「開車像開在河道上」，紛紛湧入他的貼文下方臉書留言「可以休假嗎？暴雨假」、「不放豪雨假嗎？」、「市長我今天划船上班」。
記者林莞茜／綜合報導
高屏地區今日一早新起大雷雨，多個地區陸續傳出積淹水災情，其中高雄鳥松本館路直接淹成一條小河，市民苦喊「鳥松這邊真的很誇張、開在本館河上」，另三民區公車拋錨，騎士也都紛紛下車牽車涉水前行，上班族克難通勤、苦不堪言，氣炸湧入陳其邁臉書喊「豪雨假」。
稍早陳其邁也緊急發文表示，他和副市長林欽榮一早就分別前往視察積淹水狀況，並指示交通局、警察局交通大隊加強通勤尖峰交通疏導工作，水利局加強防汛應變作為，請環保局、民政局等巡檢側溝積淹水情形，以改善瞬時強降雨對市民朋友的衝擊。
陳其邁指出，今早他前往鳥松本館路與球場路口，隨後前往三民區九如路閘道、九如一路239號、十全滯洪池視察積水狀況，林欽榮則前往前鎮漁港查察抽水機運作情形。現場要求水利局針對易積淹水區域積極研擬改善策略，也請同仁加強積地區巡檢。
因應強降雨發生適逢通勤尖峰時段，今晨他也特別指示，為避免車流行進遲滯造成壅塞，交通局、警察局交通大隊即時掌握全市交通情形，於各重要路口增派人力，加強交通疏導勤務，以維護民眾通勤交通安全，應再次提醒民眾，預估今日到周六受西南季風影響，瞬時強降雨仍有發生機率，面對極端氣候，市府將會全力解決疏導淹水情形，也請市民朋友出門攜帶雨具、注意出入安全。