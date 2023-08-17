獨家／T1台中太陽啦啦隊超夯！味全龍小珍奶、麥當勞女神報名參戰
台灣職籃T1聯盟的台中太陽啦啦隊Shiny Girls，14日正式宣布開放年度徵選，並找來啦啦隊女神豆芽擔任總監，引發關注。不到3天，報名者絡繹不絕，而且每個人來頭不小，其中，包含味全龍啦啦隊Dragon Beauties的人氣練習生小珍奶，以及「麥當勞女神」海豚徐薇涵，兩大女神都已證實此事，希望自己能順利入選。
記者詹鎰睿/綜合報導
身高162公分，體重48公斤的小珍奶（王芯羽）曾擁有「科技業女神」稱號，因熱愛舞蹈決定放棄高薪，今年年初成為味全龍啦啦隊的練習生，除了火辣身材，還擁有十分親民個性，時常出現在各大球場與球迷互動，人氣瞬間暴漲。小珍奶向《NOWnews今日新聞》證實報名台中太陽啦啦隊一事，她說，自己非常期待未來在籃球場上的應援表現，更希望把棒球場上的磨練與經驗一起帶到籃球場上，「在場上幫助球隊加油支持，真的是一份我很熱愛的職業，更重要的是比賽結束後，真正留下來的那份情誼才是帶不走的。」
「麥當勞女神」海豚因2015年一張速食店打工照，在網路上徹底爆紅，彷彿二次元世界的可愛臉蛋、153公分的嬌小身型，卻隱藏著絕美好身材，使她逐漸在各大綜藝節目中亮相，IG更是擁有18萬粉絲追蹤。對於報名一事，海豚是抱著期待又緊張的心情，目前還是網紅的她，其實一直希望能轉換跑道，而且本身也是非常熱愛籃球，小時候就常常跑到新莊體育館，她說，「今年是邁入下個年齡階段的開始，希望不浪費青春多多嘗試，全力以赴。」
台中太陽啦啦隊總監豆芽資歷豐富，曾在中信兄弟Passion Sisters、富邦悍將Fubon Angels啦啦隊應援，後來還成為桃園永豐雲豹（現為台啤雲豹）啦啦隊電豹女總監，而在今年的世界盃男籃熱身賽，豆芽更接下其聯合啦啦隊的總監位置。這次回到台中，豆芽希望能帶給球迷全新的視覺饗宴。