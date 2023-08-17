暴雨虐高雄！陳其邁臉書被灌爆「快停班停課」 豪雨假標準一次看
今（17）日受低壓帶影響，高雄市從清晨開始就狂下雷雨，包括三民區、左營區、鳥松區等都傳出淹水災情！稍早高雄市長陳其邁在臉書粉專提醒要慎防豪雨出現，但許多民眾不滿開罵，甚至哭訴應該放「豪雨假」。根據「行政院人事行政總處」規定，在未來24小時，累積雨量預測達「山區200毫米」及「平地350毫米」為停班課標準，不過實際情況仍要由地方政府判定。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局觀測資料，截至上午10時20分，高雄三民區今（17）日已經降下128.5毫米雨量，全台最多，其餘仁武區、鳳山區、左營區、苓雅區也都有超過100毫米的雨量，導致淹水災情頻傳，民眾紛紛到市長陳其邁臉書回應「是不能宣布停班嗎？」、「水不退怎騎車，路上都積水，交通大打結」。
而「行政院人事行政總處」則表明，未來24小時，累積雨量預測達「山區200毫米」及「平地350毫米」是停班課標準，但若風力或降雨量未達停止上班及上課基準，該地區卻受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災疑慮時，可停班停課，實際情況還是要由地方政府判定。
氣象局提醒民眾，雷雨系統本身就較難預測其影響範圍和實際雨量，近日多雨的環境會延續到週六（8月19日），中南部今明兩天的降雨還是較為持續，目前也持續發布「豪雨特報」，其它地區及澎湖、金門、馬祖，午後都有局部大雨發生的機率，外出務必攜帶雨具。