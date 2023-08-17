高虹安鬼門開參拜城隍爺避談官司 網質疑「妳敢去拜？」
新竹市長高虹安日前因涉嫌詐領助理費遭起訴，前天晚間農曆7月鬼門開，高虹安似乎未受貪瀆案影響，抽空出席新竹都城隍廟「福門大開」活動參拜，而民間習俗中城隍是陰陽兩界的司法官，有網友質疑，高虹安自稱冤屈未申，卻在參拜結束後，無論受訪或臉書貼文，支字未提官司和清白，遭熟悉信仰民眾諷刺「城隍爺會懲罰欺負助理的壞人」、「佩服你敢去拜城隍欸」等言論。
政治中心/綜合報導
高虹安在立委任內涉詐領助理費46萬元，檢方日前偵查終結，依《貪污治罪條例》與偽造文書等罪起訴，檢察官更強調其犯後態度不佳，引發外界熱議。對此高虹安則矢口否認犯行，透露不親自經歷過，真不知原來可以如此黑暗。
而根據歷史記載，新竹都城隍爺是台灣地位最高的城隍爺，全台僅有此處封公爵。城隍是陰陽兩界的司法官，在陽間掌管懲兇罰惡導正社會風氣之職，在陰間則專司人間善惡之記錄、通報、審判、移送之職，就如同警察、檢查官及法官的綜合體。
高虹安日前以市長身分出席新竹都城隍廟開福門活動，相比先前在鏡頭面前大聲喊冤，在參拜時或事後臉書發文，卻支字未提官司和清白，讓熟稔民間習俗的網友質疑，高虹安自認有冤屈未申，鄉親會期待地方父母官應表示清白態度，卻毫無動作。
高虹安在全台位階最高的城隍爺面前一舉一動，也讓網友起疑，臉書上除了加油打氣的留言外，也有人留言稱「佩服你敢去拜城隍欸」、「城隍爺會懲罰欺負助理的壞人」，甚至有人提及城隍廟門旁柱「善由此地心無愧； 惡過我門膽自寒」，反問高虹安「走過去請問有沒有感到涼涼的？」