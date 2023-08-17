美國封堵技術外流　專家：小心中國走旁門左道

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上週拜登頒布行政命令，限制美國企業對中國的半導體與微電子、量子訊息技術、人工智能領域的投資，並要求美國投資者向美國財政部通報受限管制範圍的投資。
但投資界人士認為，拜登的這項行政命令不如此前預料的嚴格，對中國不會有致命的影響。華爾街知名投資專家艾夫斯（Daniel Ives）說，在他看來，拜登的行政命令是「叫得兇，不咬人」。
另有專家警告，若美國聯邦政府執行不力，這些制度只會形同虛設。且中國可能將趁美國商務部出口管制方面把關不嚴之際，尋找繼續獲取先進技術的可乘之機。
中國技術威脅（China Tech Threat）網站共同創辦人雷頓（Roslyn Layton）說，相關行政命令的字裡行間，有許多鑽漏洞之處。
雷頓指出，必須要看出行政命令本身以外的問題，是不是會有變通的方法？很多公司都會說，只要拿到豁免就沒關係了，但這樣永遠不會實現要達到的效果。「而且你無法想像到，被美國被封殺的中國公司，還可以聘用一位前美國官員擔任律師。」
以美國國會眾議院外交事務委員會今年3月披露的數據為例，美國商務部下屬負責出口管制的工業暨安全局（BIS）去年第一季發放了192個許可證，導致230億美元（約新台幣6900億元）的美國商品和技術流入列在其黑名單上的中國公司。
紐約時報今年7月曾報導，作為行使出口管制重任重點機構，BIS規模小的可憐，2022年的財政預算只有1.4億美元，350名職員和官員負責監管著世界各地價值數兆美元的交易。
此外，中國公司可以聘用熟悉美國法律程序的律師，對華盛頓的管制提出挑戰。例如，中國監視技術公司海康威視是美國聯邦傳播委員會（FCC）黑名單受制裁對象之一，但這家公司在美國聘用了華盛頓知名律師中畑（John Nakahata）為顧問，他先前曾擔任FCC主席的辦公室主任。
此外，德國可能是美國盟友陣線中的薄弱環節。德國經濟研究所全球與地區市場研究單位主管馬蒂斯（Juergen Matthes）指出，中國企業正尋求可以獲得使用德國技術的法律許可，以取得敏感技術的研究，例如半導體行業研究，相關知識也可應用於軍事領域。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120817