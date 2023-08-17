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美國封堵技術外流　專家：小心中國走旁門左道

▲美國等國家封堵中國獲取先進技術的能力，但專家警告中國正利用監管疏漏以及網路入侵和經濟間諜等非法方式，試圖瓦解華盛頓重重佈下的管制壁壘。示意圖。（圖／NOWnews合成圖）
▲美國等國家封堵中國獲取先進技術的能力，但專家警告中國正利用監管疏漏以及網路入侵和經濟間諜等非法方式，試圖瓦解華盛頓重重佈下的管制壁壘。示意圖。（圖／NOWnews合成圖）

中央社

（中央社台北17日電）美國等國家封堵中國獲取先進技術的能力，但專家警告中國正利用監管疏漏，以及網路入侵和經濟間諜等非法方式，試圖瓦解華盛頓重重佈下的管制壁壘。

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美國之音16日報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府陸續從產品、技術、人才、資本等多方面試圖封堵中國獲取西方最先進技術的能力。

上週拜登頒布行政命令，限制美國企業對中國的半導體與微電子、量子訊息技術、人工智能領域的投資，並要求美國投資者向美國財政部通報受限管制範圍的投資。

但投資界人士認為，拜登的這項行政命令不如此前預料的嚴格，對中國不會有致命的影響。華爾街知名投資專家艾夫斯（Daniel Ives）說，在他看來，拜登的行政命令是「叫得兇，不咬人」。

另有專家警告，若美國聯邦政府執行不力，這些制度只會形同虛設。且中國可能將趁美國商務部出口管制方面把關不嚴之際，尋找繼續獲取先進技術的可乘之機。

中國技術威脅（China Tech Threat）網站共同創辦人雷頓（Roslyn Layton）說，相關行政命令的字裡行間，有許多鑽漏洞之處。

雷頓指出，必須要看出行政命令本身以外的問題，是不是會有變通的方法？很多公司都會說，只要拿到豁免就沒關係了，但這樣永遠不會實現要達到的效果。「而且你無法想像到，被美國被封殺的中國公司，還可以聘用一位前美國官員擔任律師。」

以美國國會眾議院外交事務委員會今年3月披露的數據為例，美國商務部下屬負責出口管制的工業暨安全局（BIS）去年第一季發放了192個許可證，導致230億美元（約新台幣6900億元）的美國商品和技術流入列在其黑名單上的中國公司。

紐約時報今年7月曾報導，作為行使出口管制重任重點機構，BIS規模小的可憐，2022年的財政預算只有1.4億美元，350名職員和官員負責監管著世界各地價值數兆美元的交易。

此外，中國公司可以聘用熟悉美國法律程序的律師，對華盛頓的管制提出挑戰。例如，中國監視技術公司海康威視是美國聯邦傳播委員會（FCC）黑名單受制裁對象之一，但這家公司在美國聘用了華盛頓知名律師中畑（John Nakahata）為顧問，他先前曾擔任FCC主席的辦公室主任。

此外，德國可能是美國盟友陣線中的薄弱環節。德國經濟研究所全球與地區市場研究單位主管馬蒂斯（Juergen Matthes）指出，中國企業正尋求可以獲得使用德國技術的法律許可，以取得敏感技術的研究，例如半導體行業研究，相關知識也可應用於軍事領域。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120817

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