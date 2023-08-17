旅美教授曝高虹安博士論文連結遭註銷永久下架　新竹市府不回應

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翁達瑞表示，去年12月最早下架高虹安論文的是俄亥俄州電子圖書館，當時網頁出現「No ETD was found」這行英文，也就是「找不到電子檔論文」的意思，他上了相同的網頁，看到的資訊是「404 Not Found」，代表網路連結失效，高虹安的博士論文已被「永久」下架。
翁達瑞又從俄亥俄州電子圖書館另一個網站查詢，看到的訊息相同：「404 Not Found」，這個網址也已經被註銷，亦即「永久」下架高虹安的博士論文。最晚下架高虹安論文的是ProQuest這個商業資料庫也變更頁面，新內容是「The requested document was not found」，翻成中文就是「請求的文件找不到」，下方說明的大意則是「網路連結錯誤或失效」。
翁達瑞認為，高虹安是民選市長，在競選公報登記的學歷是辛辛那提博士，如果選前論文被下架，她將失去許多選民支持，極可能會落選；高虹安後來僥倖當選市長，仍有責任對市民說明她的學位現況，如果學位確實被母校撤銷，她應該向市民道歉，甚至要引咎辭職。民選市長因論文抄襲而被撤銷學位，是一件天大地大的事情，高虹安不能裝傻，應該向市民說清楚、講明白；甚至點名同黨立委、學者出身的張其祿，為當初「瞎挺」高虹安向民眾道歉；若繼續裝聾作啞，就是個眷戀權位、毫無風骨的偽學者。
對此，記者詢問新竹市府發言人徐千晴，徐表示不會有任何回應。