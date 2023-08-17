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旅美教授曝高虹安博士論文連結遭註銷永久下架　新竹市府不回應

▲新竹市長高虹安昨天因涉嫌詐領助理費46萬元遭北檢起訴（Nownews資料照）
▲新竹市長高虹安昨天因涉嫌詐領助理費46萬元遭北檢起訴（Nownews資料照）

記者邱新博／台北報導

民眾黨籍新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費以及公積金挪作私人用途，14日遭北檢起訴；旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）當天也透過臉書揭露，登錄高虹安博士論文的3個網頁連結都已被註銷，研判她的博士學位可能被撤銷。對此，新竹市府發言人徐千晴則表示不回應。

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翁達瑞指出，基於保護學生隱私，辛辛那提大學不會公布學倫懲處的相關訊息，Google學術搜尋上依然可以找到高虹安的博士論文，但高虹安的博士論文涉及抄襲，早就被母校下架了，所以又再次度追查辛辛那提大學是否重新上架，得到原本只在相關網頁被「臨時」下架的論文，現在都變成永久下架了。

翁達瑞表示，去年12月最早下架高虹安論文的是俄亥俄州電子圖書館，當時網頁出現「No ETD was found」這行英文，也就是「找不到電子檔論文」的意思，他上了相同的網頁，看到的資訊是「404 Not Found」，代表網路連結失效，高虹安的博士論文已被「永久」下架。

翁達瑞又從俄亥俄州電子圖書館另一個網站查詢，看到的訊息相同：「404 Not Found」，這個網址也已經被註銷，亦即「永久」下架高虹安的博士論文。最晚下架高虹安論文的是ProQuest這個商業資料庫也變更頁面，新內容是「The requested document was not found」，翻成中文就是「請求的文件找不到」，下方說明的大意則是「網路連結錯誤或失效」。

翁達瑞認為，高虹安是民選市長，在競選公報登記的學歷是辛辛那提博士，如果選前論文被下架，她將失去許多選民支持，極可能會落選；高虹安後來僥倖當選市長，仍有責任對市民說明她的學位現況，如果學位確實被母校撤銷，她應該向市民道歉，甚至要引咎辭職。民選市長因論文抄襲而被撤銷學位，是一件天大地大的事情，高虹安不能裝傻，應該向市民說清楚、講明白；甚至點名同黨立委、學者出身的張其祿，為當初「瞎挺」高虹安向民眾道歉；若繼續裝聾作啞，就是個眷戀權位、毫無風骨的偽學者。

對此，記者詢問新竹市府發言人徐千晴，徐表示不會有任何回應。

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