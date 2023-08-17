不只南部豪雨狂炸！大台北午後「迎接大雨彈」 降雨高峰期來了
今（17）日劇烈的雷雨一早就不斷轟炸台南、高雄、屏東等地區，而台中以北相較於昨（16）日的雨勢，反而感受不到降雨威脅，甚至太陽露臉，不過中央氣象局預報員趙紘提醒，其實全台各地的水氣仍較多，只是雷雨帶今早集中在南部地區，中午過後，隨著熱力作用發展加劇，中部以北的雨勢會慢慢顯現，除了山區要嚴防大雨外，平地也會有陣陣雨勢，民眾絕不可掉以輕心。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘說明，由於大低壓帶籠罩台灣，各地的天氣都較為不穩定，對流隨時都有機會在各區域發展起來，如今早高屏地區就非常劇烈且集中，中午前有一點雨勢的小空檔，但晚點又準備迎接新的一波雷雨帶，可能持續到晚上。
至於北台灣的情況，上午對流發展不明顯，但水氣還是偏多，預計中午過後經由熱力作用加持，午後雷雨也會慢慢發展起來，雨勢主要集中在山區，平地也會有陣陣雨勢；此外，在預報上，雷雨帶的強度大致可以抓出落在什麼等級，但降雨影響範圍較難預測，民眾外出還是要攜帶雨具，以備不時之需。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也提醒，台灣海峽及台灣上空大氣環境相當不穩定，除了台南、高雄、屏東外，其它地區隨時也會有對流雲系發展起來，「外出時一定要帶雨具！不要再問為什麼現在出太陽了。」