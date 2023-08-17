上班注意！大雷雨炸台南、高雄防淹水　6縣市「大雨特報」

不只南部豪雨狂炸！大台北午後「迎接大雨彈」　降雨高峰期來了

▲全台各地的水氣仍較多，只是雷雨帶今早集中在南部地區，中午過後，隨著熱力作用發展加劇，中部以北的雨勢會慢慢顯現。（圖／記者葉政勳攝）
▲全台各地的水氣仍較多，只是雷雨帶今早集中在南部地區，中午過後，隨著熱力作用發展加劇，中部以北的雨勢會慢慢顯現。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

今（17）日劇烈的雷雨一早就不斷轟炸台南、高雄、屏東等地區，而台中以北相較於昨（16）日的雨勢，反而感受不到降雨威脅，甚至太陽露臉，不過中央氣象局預報員趙紘提醒，其實全台各地的水氣仍較多，只是雷雨帶今早集中在南部地區，中午過後，隨著熱力作用發展加劇，中部以北的雨勢會慢慢顯現，除了山區要嚴防大雨外，平地也會有陣陣雨勢，民眾絕不可掉以輕心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局預報員趙紘說明，由於大低壓帶籠罩台灣，各地的天氣都較為不穩定，對流隨時都有機會在各區域發展起來，如今早高屏地區就非常劇烈且集中，中午前有一點雨勢的小空檔，但晚點又準備迎接新的一波雷雨帶，可能持續到晚上。

▲氣象局提醒，中南部地區降雨空檔少，今日務必嚴防豪雨，北台灣在中午過後對流也會漸漸發展起來，民眾絕不可掉以輕心。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局提醒，中南部地區降雨空檔少，今日務必嚴防豪雨，北台灣在中午過後對流也會漸漸發展起來，民眾絕不可掉以輕心。（圖／中央氣象局提供）
至於北台灣的情況，上午對流發展不明顯，但水氣還是偏多，預計中午過後經由熱力作用加持，午後雷雨也會慢慢發展起來，雨勢主要集中在山區，平地也會有陣陣雨勢；此外，在預報上，雷雨帶的強度大致可以抓出落在什麼等級，但降雨影響範圍較難預測，民眾外出還是要攜帶雨具，以備不時之需。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也提醒，台灣海峽及台灣上空大氣環境相當不穩定，除了台南、高雄、屏東外，其它地區隨時也會有對流雲系發展起來，「外出時一定要帶雨具！不要再問為什麼現在出太陽了。」

大雨掃台還要忍3天！今明迎最劇烈雨勢　中南部「下到發黃」

快訊／上班注意！3縣市急發「豪雨特報」　嚴防雷擊、強陣風

暴雨狂轟「下到發霉」！劇烈天氣還有3天　下週恐有颱風生成

大雷雨炸南台灣！高雄三民雨量126毫米　「水淹過膝」上班族哭了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀