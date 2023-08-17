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蘿莉塔嗆李沐晴「希望她老公外遇」挨告判賠10萬！經紀人4字回應

▲蘿莉塔（左）因留言嗆李沐晴「希望她老公外遇」遭到提告，在民事部分確定判賠10萬元。對此，蘿莉塔經紀人也給予簡短的4字回應。（圖／蘿莉塔、李沐晴FB）
▲蘿莉塔（左）因留言嗆李沐晴「希望她老公外遇」遭到提告，在民事部分確定判賠10萬元。對此，蘿莉塔經紀人也給予簡短的4字回應。（圖／蘿莉塔、李沐晴FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人蘿莉塔（李晨菲）於2020年6月在網路上留言指控女星李沐晴「吃別人老公」、「希望她老公外遇」等言論，遭對方提告加重誹謗罪起訴，今年2月蘿莉塔遭判處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬，而在民事部分，李沐晴原求償200萬，16日經台北地方法院判決後，蘿莉塔應賠償10萬元定讞。針對此事，蘿莉塔經紀人不願多說，僅回應：「感謝關心！」

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據法院判決書指出，臉書帳號「Alison WaWa Liu」在2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，蘿莉塔以本人的帳號臉書帳號「Lolita Lee」留言回覆「因為她已經吃別人男友&老公很多次」、「希望她老公外遇」等言論。李沐晴則提出刑事、民事訴訟，並求償200萬元，而在案件審理期間，蘿莉塔挺著孕肚現身，並否認犯罪也拒絕道歉。

▲蘿莉塔透露懷孕後期症狀。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）
▲蘿莉塔日前剛生下愛女，目前正在休養中，IG上也並未提到官司一事。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）
北院指出，蘿莉塔該留言指摘李沐晴私密的男女交往關係、暗指與李女性生活相關，不法侵害李女名譽、造成她心理創傷，認定精神慰撫金數額10萬元妥適。案經上訴，高院民事庭認同一審見解，駁回確定。

針對此事，《NOWnews今日新聞》記者詢問蘿莉塔回應，以及事後還有沒有與李沐晴聯繫，經紀人僅以4個字回應：「感謝關心！」由於蘿莉塔日前才剛剖腹生下愛女，目前身體還在休養中，IG限動上也都是在分享節目《全明星辯論會》，還有坐月子的日常，對於官司隻字不提。

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