2023新北FUN街頭街舞大賽 本周六日登場競飆舞炫技
邁入第15年的「新北FUN街頭」街舞大賽，將於本周8月19、20日於新北市民廣場隆重登場，分別以「排舞賽國中國小組」、「排舞賽高中高職組」、「女力三對三」、「霹靂舞三對三」、「Allstyle一對一」，以及20日開放現場報名「KPOP即播即跳」的六大賽事，邀請各地好手登場競飆舞炫技，也歡迎民眾前往觀賽，一同感受夏日的酷炫氣息。
記者吳嘉億／新北報導
新北市板橋區長陳奇正表示，開放報名以來已有400人參與賽事，來自各地優秀好手、多元舞風展現，酷炫舞技絕對會讓人目不暇給，邀請民眾一同到市民廣場共襄盛舉。
板橋區公所表示，除了各參賽隊伍的激烈賽事外，決賽當天還有崇右影藝科技大學帶來精彩表演，還邀請到街舞比賽常勝軍帶來最精彩、熱血的霹靂舞表演賽；其中擁有多元舞風、曾獲2015年新北市國際街舞大賽冠軍的「The Future Crew」，將與地板動作裡難度最高的大地板（PowerMove）起家、曾獲2018及2022年新北FUN街頭冠軍的「Reformerz Crew」帶來熱血沸騰的對抗賽，為台灣霹靂舞前進2024巴黎奧運暖身。
板橋區公所說明，賽事活動精采可期，歡迎市民朋友到現場一起為選手加油，詳細活動內容與賽事流程資訊，可上「新北Fun街頭」官網或新北市板橋區公所粉絲專頁查詢，活動也提供現場直播。