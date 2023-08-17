教育百年大計怎麼辦？教團提問總統候選人、108課綱10問打頭陣

我是廣告 請繼續往下閱讀
大學問網站指出，根據2023年行政院統計，在2,300萬國民中，就學人口高達410萬人，全民至少有1,050萬人，包括自己或家人正接受學前教育、國民教育或高等教育。因此2024年總統大選，候選人提出的教育政策，與超過投票人数36%、700萬選民自身或家人的權益，息息相關。
全中教理事長高孟琳指出，108課綱降低必修、增加選修的素養導向教育理念值得肯定，但由於教育現場人力不足，致使立意良善卻乏人執行。呼籲教育部調整生師比、增設高中職教師員額、調降班級學生人數，而不以逐年解凍控管員額和增列「新增鐘點費」等方式來省錢辦教育，讓多數高中教師不再爆肝兼課而淪為血汗教師。此外，建議應維持「課綱」8至10年的穩定性，頒布施行後不應因它法如《國家語言發展法》而更改部定必修課程。
全國私立中學聯盟發起人暨榮譽顧問陳建佑則提到，教育應適性揚才，教學須正常化與優質化，但該如何兼顧，並廢止不當的行政干預？他認為，現行教學正常化訪視中僵化的常態編班及分組教學指標，不但違背108課綱「適性揚才」精神，且多以防弊角度看待學校因材施教的努力，漠視教育前線師長為多元時代不同孩子學習需要所做的努力。
陳建佑說，不該因訪視指標強調齊頭平等而導致教育平庸化、一致化；且為使私校能穩健學生優質的學習環境，建議軍公教調薪與學雜費調整應同步，以免造成私校營運成缺口。
在法規方面，陳建佑期望《私立學校法》修訂草案能強化公聽會機制，確保政策透明與公眾參與，實現108課綱適性揚才的理念，支持優質私校發展，讓私校成為具國際競爭力的典範學校；體制內中小學國際學校缺乏法源，讓台灣教育難以走向世界，同時影響雙語國家政策的推動，盼政府儘快建立法源。
中華民國高級中等學校校長協會理事林恭煌指出，我國自民選總統後，僅於2010年召開過第8次全國教育會議，過去12年，教育改革事項不斷推出，如12年國教、108課綱、修正教師法、修正師資培育法、制定國家語言發展法、實施雙語政策等，對於教育現場是全面性的衝擊，有必要檢討實施後的利弊得失，進而提出改善措施。
林恭煌說，此外，產業發展趨勢變遷、AI世代來臨、少子女化危機等問題，目前皆看不到具體可行的教育方針。如何因應上述議题並形塑下一世代的教育願景，已經迫在眉睫，希望總統候選人提出教育願景，也承諾當選後，會召開第9次全國教育會議。
曾燦金表示，教育政策決定主要規準包括專業、民意及價值，非常感謝能參與提問總統候選人活動，尤其全中教、全校長協、私校聯盟及相關NPO、NGO所提的議題或教育現場需要解決的問題，涉及教育專業、公益價值及民意關切所在，值得各界關注，更是2024大選年重要議題，柯文哲在擔任台北市長期間也相當關注教育議題，曾編列教育總支出650億元，為全國最高。
民進黨總統候選人賴清德團隊向所有關心台灣教育願景的團體、校長、及教師們表達敬意。教育議題需要社會各界共同來關心，賴清德在6月已率先提出「縮短公私立大專學雜費」政策，作為支持教育平權的重要政策，也獲得總統蔡英文支持，補助私立大專院校學生一年3.5萬元，行政院亦提出政策配套措施，包含加碼減免大專經濟弱势學生學雜費、高中全面免學費和精進就學貸款，相關政策預定於明年2月實施。
主辦單位指出，第一場8月主題為「108課綱」，由私中盟、中華民國高中校長協會、全中教等教育團體向未來總統提問共10題，各總統候選人至少任選5題回答並自行於社群推廣。各總統候選人的回答，將於9月12日於活動官網公告並頒發獎章，主辦單位將統計各總統候選人的答題數量，以及FB、IG、YT、LINE或其他等社群推文數量，於活動官網頒發獎章，獎章最多者可獲得「小獅王好棒棒章」。