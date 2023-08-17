擔心賺的沒被罰的多！中國狂打醫療反貪腐 有醫護乾脆「躺平」
中國醫療界近日吹起一波反腐風暴，為了配合政府清除「行業腐敗」，各地舉報亂象頻傳，不停傳出有相關人員落馬或被調查，如此「運動式反腐」，被形容有如「文革」再現，還有醫生乾脆「躺平」，不願意動手術，而是輪流休假、按時下班。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，反腐行動展開後，不少醫藥業務的職業生涯岌岌可危，有業務透露，有些醫院的醫生、主任都不讓聯繫了，甚至被告知不用再去醫院，他們只好賦閒在家或另謀出路。
由於本輪反腐力道相當猛烈，有基礎醫護人員表示，近期工作的醫院已針對反腐工作多次召開會議，影響了他們做事的節奏，導致他們必須超時工作，才能把事情做完。
然而，也有醫生反其道而行，索性放緩工作節奏。湖南長沙中南大學湘雅三醫院的李姓醫師指出，近期很多醫生都不大願意做手術，原本一些可做可不做的手術，更是一律不做。
造成這種現象的原因，分析認為，是因為現在醫院內部質量控制嚴格，有些科別材料及藥品消耗量又特別多，動一次手術下來，沒賺多少錢，還要畏首畏尾，一旦被舉報，「掙得還沒有罰的多」，導致一些醫護人員最近時興起「輪流休假，按時下班」，可謂十分罕見。