太平島官兵聯外只能漫遊「中國移動」　基進批：邊防機密送給敵方

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台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺對此表示，太平島的台灣通訊網路服務不良，以致邊防官兵轉用接收良好的敵人訊號，實在是嚴重離譜的國安危機。使用中國漫遊網路，一方面令官兵的手機網路使用行為曝露在被中國擷取的風險之中；另一方面，若手機訊號被定位，官兵在島上的作息與工作，甚至海上的航跡定位，也可能透過手機訊號遭敵對勢力記錄。
楊佩樺說明，台灣基進並非要究責島上官兵使用中國訊號，而是希望相關單位動手改善基礎設施，維護國家安全。楊佩樺續指，至少一半以上的海巡與國防基層官兵都清楚太平島幾乎沒訊號，質疑相關單位對現況無所作為，盼政府部門能針對問題盡速解決，而不是解決提出問題的人。
台灣基進宜蘭縣立委參選人林意評首先表示，中華電信在2013及2017年於東沙島以及南沙太平島分別投入超過700萬及3000萬元進行行動通信服務建設，讓駐島官兵和親友能透過2G、3G、透過衛星傳輸電路提供的4G服務保持通訊，2018年NCC主委、中華電信相關主管等更親臨東沙島實地視察，值得肯定。但林意評亦進一步指出，中華電信官網顯示，東沙島雖有3G以上訊號，南沙太平島卻僅有2G基地台供官兵基本通話，與五年前NCC考察的事實不符。
王興煥說，如果放任我國有駐軍的太平島「中國化」，台灣的國際空間及抗中友邦的尊重都會倒退，放棄太平島就等於放棄南沙群島，經濟海域的退縮將使漁船作業更加艱難，遑論海域下方龐大的天然氣資源。
王興煥指出，美國為免南海、東海淪為中國內陸湖，不得不做出冷戰結束以來從未有過的艱難戰略抉擇，其中一個重大變革就是與台灣談判長期租用東沙群島做為軍事基地，從而確保共軍不能靠近南海「北方大門」，另外則是修正對印尼和汶萊的外交戰略，以守護南海「南方大門」。他嚴詞表示，若中華電信與NCC難有作為，國安單位與其放任太平島中國化，不如開放讓美國租借駐守，更可為南海區域帶來和平穩定。