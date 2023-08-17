《NBA2K24》超故意！最新預告片藏彩蛋：Poole單挑「嘴綠」狂挑釁
隨著NBA新賽季逼近，《NBA2K24》也將在9月8日正式上市，本次《NBA2K24》將由湖人傳奇球星Kobe Bryant擔綱封面人物，現役球員能力值最高的是金塊中鋒Nikola Jokic的98分，而官方日前也釋出最新預告片，其中有網友發現有趣彩蛋，預告片一幕竟然是轉投巫師的Jordan Poole示意要單打「嘴綠」Draymond Green，讓球迷再次回想起這對曾發生衝突的前隊友們，掀起一波討論。
記者張志浩/綜合報導
《NBA2K24》本週釋出最新預告片，片中一如往常將各隊球星在遊戲中的運球、投籃、招牌姿勢，與現實世界的片段交互剪接，營造遊戲內的高還原度，沒想到其中一幕帶到勇士對戰巫師的比賽，鏡頭先是展示Stephen Curry招牌的大好3分，沒想到下一幕驚見剛從勇士被交易到巫師的Jordan Poole單打勇士球星Draymond Green的畫面。
只見《NBA2K24》花了約5秒、共2個片段詮釋兩人單挑放對，Jordan Poole在外圍運球，是不斷用手勢示意Draymond Green上前單防，接著向左運球突破，最終後撤步飆進3分，光是這5秒畫面就顯得火藥味十足，網友們也掀起一波討論「確定不是WWE 2K的預告嗎」、「2K真的很故意」、「要確定打完不會受傷欸」、「一邊是打球，一邊是打拳嗎」、「預知未來，好期待賽季開打」。
提及Jordan Poole和Draymond Green的愛恨情仇，可追溯到去（2022）年10月的一場隊內訓練賽中，兩人因為意見不合引發口角，後續Draymond Green更是爆氣直接向Jordan Poole揮出一記勾拳，整起事件被一旁的人員錄影並流傳，而上賽季結束後，Jordan Poole迅速被勇士交易到巫師隊，以換取合約負擔相對較低的Chris Paul，讓球迷們相當期待新賽季兩隊的交鋒，《NBA2K24》也成功炒作話題。