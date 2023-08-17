瑞莎砸300萬辦國際體操賽 請外籍裁判「小朋友需要公正的舞台」
瑞莎籌資300萬舉辨第1屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，吸引9國、221名選手報名參加，這是繼2017年台北世大運後，在台灣舉辦的最大韻律體操國際賽，今（17）日瑞莎在記者會上提到，21個裁判中有一半是外籍評審。先前她在全國韻律體操錦標賽抗議給分不公，率小選手離場，被問到會不會擔心有體操協會的壓力？瑞莎說：「小朋友們都很努力，希望大人之間的關係不要影響到小朋友，他們都需要公平公正的舞台。」
記者羅凌筠/新北報導
瑞莎的6歲愛女Nika報名參加2016年組，瑞莎說女兒跟她最像的地方就是「對自己要求很高」，Nika 1周練習4天，每次1.5小時，「她跟我說，她想要長大幫我當教練，幫助小朋友，我說那妳要多多學習。」鞋業小開老公Mike也是瑞莎的後盾，她說：「他昨天來（體育館）掃地，今天送女兒來練習，他一直叫我多休息，但是他也已經夠了解我，他也知道只能多支持我、幫我，我才能輕鬆一點。」
瑞莎坦承自己常常帶小選手出國比賽，老公也反映過她陪選手孩子比陪家人多，不過在瑞莎忙碌的時候，老公還是會顧好2個女兒，「我常常訓練太晚回家，他自己在家看2個女兒，那我2個女兒都愛韻律體操，就變成都是他在教她們，有時候他自己排動作、用脖子繞環，問我這樣練對嗎？他其實會很多動作，很熱情的幫女兒，假如2個女兒、老婆都是喜歡韻律體操，他一定支持。」
被問到這次有自己出資嗎？瑞莎笑說：「我一直都這樣，拿多少沒有數，該買什麼東西就買。」那最困難的地方是？她說：「資源全部沒有政府協助，完全是自己想辦法去找，謝謝民眾、贊助廠商支持瑞星，才能訓練、辦比賽、出國比賽。」這次比賽籌備半年，有泰國、荷蘭、烏茲別克、烏克蘭、韓國等9國選手參加，瑞莎說：「很多小朋友辦護照，第一次出國就是來台灣，我就覺得一定要做得非常好。」