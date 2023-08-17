科技執法挨轟搶錢 陳建仁：僅佔整體取締件數6.8％
為擺脫台灣「行人地獄」標籤，積極回應社會訴求，行政院今（17）日頒布「行人交通安全政策綱領」，跨部會訂定出短中長期目標，包括推動包括「推《道路交通安全基本法》」、「建置完整公共運輸系統」、「落實行人交通安全改善」三大精進作為，對於科技執法部分挨轟政府搶錢，行政院長陳建仁表示，科技執法僅佔整體取締件數6.8％，目前相較於去年同期更減少753件。
記者陳威叡／台北報導
對於科技執法挨轟搶錢，更無助改善道安的疑慮。陳建仁於行政院會說明，根據內政部警政署的統計，從今年1月到7月，科技執法取締件數僅佔整體的6.8％，且經統計設置科技執法從265處地點，從2018年9月30日啟動執法截至上月底，共取締件數為98萬3696件，目前相較於去年同期更減少753件，死傷也減少了792件，顯示科技執法設置地點，事故發生及死亡死傷數均有明顯下降，也確實發揮嚇阻違規肇事的目的。
陳建仁指出，請警政署持續積極與各界說明及溝通，讓國人更清楚政府運用科技保障用路人安全政策的美意，重申「行人交通安全政策綱領」提出短期半年、中期一年與長期4年的計畫，期盼中央地方一起合作、積極落實執行，朝向行人事故零死亡的願景邁進，也朝2030年減少死亡30％目標來努力。
陳建仁也強調，取締違規是手段不是目的，及時矯正國人違規行為、降低事故風險與保障其及其他用路人安全，才是執法的目的，請警政署、交通部做好社會溝通，讓國人共同維護道路秩序。