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中國碧桂園影響多大？專家估茶壼裡風暴　提早步日本房市泡沬後塵

▲中國「碧桂園」、中植系相繼爆發債務危機，專家認為這讓中國提早步入日本房地產泡沬後塵，但不至擴散全球，應只是茶壼裡的風暴。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國「碧桂園」、中植系相繼爆發債務危機，專家認為這讓中國提早步入日本房地產泡沬後塵，但不至擴散全球，應只是茶壼裡的風暴。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

中國房地產恒大、碧桂園接連傳出債務危機，就連重量級民營資產管理集團「中植系」的中融信託，也因投資房產失利驚傳爆雷，市場擔憂掀中國版「雷曼風暴」，離岸人民幣兌美元貶破7.3價位。專家今（17）日受訪時指出，這讓中國提早步入1990年代日本房地產泡沫化後塵，只是日本是「先富後衰」，中國則「未富先衰」更慘，但因中國外債比例不高，不像美國雷曼兄弟事件會擴及全球，應該仍屬「茶壼裡的風暴」。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，碧桂園債務危機讓中國提早進入1990年代日本房地產泡沬化後塵，加上中國現在也面臨通貨緊縮，7月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，又失去人口紅利優勢，面臨勞力吃緊的人口老化問題，只是日本當時是先進國家，因此是「先富後衰」，房地產泡沬化就是資產縮水，中國現在是「未富先衰」更慘，加上中美貿易戰等內外因素夾擊，也讓中國提早一步快速步入房地產泡沫。

不過，陳有忠也提到，碧桂園及中融信託債務危機不至於演變成中國版「雷曼風暴」，風暴應不會外移，主要是中國外債比例低，就像當時日本一樣，日本當時外債比很低只有5%，日本債券多數為國內握有，美國雷曼事件是因外債比例高達6成，因此擴及歐洲及亞洲，中國外債占比只有1成多應該還好，持有較多的可能還是亞洲及東協國家，像台灣曝險也不高。

因此，陳有忠預期，要變全球性風暴不太可能，頂多是「茶壼裡的風暴」，之前恆大出事時也沒演變成全球金融風暴，加上中國本來就是較封閉的市場，比較可能是內耗內損，預估短期區域內會受到驚嚇，但影響應該不至外擴全球。

只是，中國現在面臨的不只是短期經濟震盪，長期必須進行結構調整，不能只抑賴出口，他說，中國在2019年也開始推動內循環經濟，只是仍撐不住，主要就是中國那麼富強，如果像日本那麼富裕，可能還撐得住，畢竟中國是靠出口勞力賺錢，不像日本還有品牌效應創造價值，中國沒辦法，並陷入中低所得陷阱。

雖然現在中美貿易戰，讓兩國關係相當緊張，但陳有忠覺得，若中國經濟變很糟，撐不住經濟，也不排除向美國遞出橄欖枝的可能，尤其11月美國作東的APEC經濟領袖會議，也是各國領袖碰面的機會，是否能緩解美中貿易緊張關係值得觀察，如果中國仍堅持，中國股匯市恐怕不妙，離岸人民幣恐怕連去年低點7.377價位都可能守不住，甚至貶到7.4。

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