中國碧桂園影響多大？專家估茶壼裡風暴　提早步日本房市泡沬後塵

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不過，陳有忠也提到，碧桂園及中融信託債務危機不至於演變成中國版「雷曼風暴」，風暴應不會外移，主要是中國外債比例低，就像當時日本一樣，日本當時外債比很低只有5%，日本債券多數為國內握有，美國雷曼事件是因外債比例高達6成，因此擴及歐洲及亞洲，中國外債占比只有1成多應該還好，持有較多的可能還是亞洲及東協國家，像台灣曝險也不高。
因此，陳有忠預期，要變全球性風暴不太可能，頂多是「茶壼裡的風暴」，之前恆大出事時也沒演變成全球金融風暴，加上中國本來就是較封閉的市場，比較可能是內耗內損，預估短期區域內會受到驚嚇，但影響應該不至外擴全球。
只是，中國現在面臨的不只是短期經濟震盪，長期必須進行結構調整，不能只抑賴出口，他說，中國在2019年也開始推動內循環經濟，只是仍撐不住，主要就是中國那麼富強，如果像日本那麼富裕，可能還撐得住，畢竟中國是靠出口勞力賺錢，不像日本還有品牌效應創造價值，中國沒辦法，並陷入中低所得陷阱。
雖然現在中美貿易戰，讓兩國關係相當緊張，但陳有忠覺得，若中國經濟變很糟，撐不住經濟，也不排除向美國遞出橄欖枝的可能，尤其11月美國作東的APEC經濟領袖會議，也是各國領袖碰面的機會，是否能緩解美中貿易緊張關係值得觀察，如果中國仍堅持，中國股匯市恐怕不妙，離岸人民幣恐怕連去年低點7.377價位都可能守不住，甚至貶到7.4。