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4成2民眾樂見郭台銘獨立參選　最新民調曝這2類人最支持

▲郭台銘獲得4成2民眾支持獨立參選。（圖／資料照片）
▲郭台銘獲得4成2民眾支持獨立參選。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

台灣民意基金會今（17）發布「國人對郭台銘獨立參選總統的最新反應」即時民調 ，結果顯示，約4成2樂見郭台銘獨立參選，4成6不樂見，不樂見者比樂見者多 4.4 個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆也觀察到，郭獨立參選獲得可觀的青壯及高學歷選民支持，有其獨特的社會意涵。 

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民調詢問民眾，「鴻海集團創辦人郭台銘，到目前為止，還不排除參選2024總統。一般說來，您是否樂見(歡喜見到)他獨立參選?」結果發現:18%非常樂見，23.5%還算樂見，23.7%不太樂見，22.2%一點也不樂見，10.4%沒意見， 2.2%不知道。

游盈隆進一步分析，從政黨支持角度看，不同政黨屬性選民對郭台銘獨立參選總統的態度明顯不一樣。民進黨支持者中，5成1樂見，3成8不樂見；國民黨支持者中，3成3樂見，6成5不樂見；民眾黨支持者中，3成7樂見，5成7不樂見；中性選民中，3成6樂見，3成7不樂見。

從年齡層角度看，25至54歲樂見比例明顯比不樂見高，而 20至24歲及55歲以上，不樂見比例明顯比樂見比例高。具體地說，20至24歲有3成8樂見，5成2不樂見；25至34歲，4成7樂見，4成6不樂見；35至44 歲，5成樂見，4成1不樂見；45至54歲，4成9樂見，4成5不樂見；55至64 歲，3成4樂見，5成2不樂見；65 歲及以上，3成2樂見，4成4不樂見。 

從教育背景看，教育程度越高者似乎越傾向樂見他獨立參選，反之則越不樂見。具體地講，大學及以上教育程度者，4成7樂見，4成5不樂 ;專科教育程度者，4成樂見，5成2不樂見；高中/高職教育程度者，4成1樂見，4成6不樂見；初中/國中教育程度者，3成6樂見，4成9不樂見; 小學及以下教育程度者，2成8樂見，4成不樂見。 

游盈隆說，整體來講，樂見郭台銘獨立參選的人，多數非民進黨支持者;講的更具體 一點，其中55%來自民眾黨及國民黨支持者，以及中性選民。此外，郭獨立參選獲得可觀的青壯及高學歷選民支持，有其獨特的社會意涵。 

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