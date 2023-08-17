擬開放第三地陸客來台觀光 王國材：釋出高度善意但沒辦法談
兩岸至今仍未完全開放旅遊交流，對於旅遊業關注陸客來台議題，政府計劃先行開放第三地陸客來台觀光，交通部長王國材今（17）日出席行政院會會後記者會，被問及目前進度，回應說明正在討論哪些條件符合，過程應該很快，預計每年約有8到9萬人受惠，也強調觀光局對中國釋出高度善意也希望能談成，但確實目前沒辦法談，期待藉小兩會（台旅會、海旅會）儘速促進兩岸開放。
記者陳威叡／台北報導
中國日前宣布放寬陸客出國旅遊限制，其中開放對象不包括台灣，而政府為釋出善意，計劃先行開放第三地陸客來台觀光。
對於目前雙方洽談進度，王國材指出，第三地陸客一年約有8到9萬人，目前會先開放這部分，來釋出善意，目的就是希望大陸對於團客來到台灣也相對開放，也正在進行討論，王國材說，包含外館以及移民署簽證等問題，看哪些人的條件是符合的，過程應該會很快。
至於小兩會部分，王國材指出，觀光局也釋出高度善意盼能談成，也坦言目前沒辦法談，期待藉小兩會儘速促進兩岸開放，也對於兩岸觀光開放樂觀其成，目前先從第三地開放，期待中國也有相關善意回應。行政院發言人林子倫補充，相關作業由陸委會跟交通部辦理，等方案細節跟規畫方式確認後，會跟社會大眾說明。