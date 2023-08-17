陳琬惠控台鐵局高官接受im.B主嫌不當招待　陳歐珀還幫喬事

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陳琬惠痛批，陳歐珀一邊接受曾耀鋒無償提供座車與競選服務處，一邊幫川晟公司向台鐵局喬免收滯納金，這根本是典型的官商勾結，並向檢調單位喊話「要不要辦？還是綠營的就不用辦？」
陳琬惠再說，5月底，交通部表示，朱來順於2020年6月12日赴曾耀鋒豪宅是「出公差」；同時，朱來順表示，當日未談論公務。然而，根據銓敘部的函釋，公差是指「離開辦公處所執行與本職有關之公務」，如果未談論公務，何來公差？完全就是造假出差事由。
陳琬惠表示，離譜的是，根據行政調查的結論，朱來順不僅不當接受招待沒事，造假出差事由也沒有任何懲處，依舊穩坐臺鐵局副局長之位；她痛批，朱來順身為公務員，接受詐騙集團主嫌招待沒事、上班時間飲酒作樂也沒事，交通部官官相護實在太離譜。
陳琬惠指出，im.B詐騙案受害人數高達近萬人，吸金數十億，到底有多少高官與民代與這群詐騙犯不當往來，絕對不能這樣就算了！行政部門與檢調都要追到底，還給受害者一個公道。
民進黨立委陳歐珀於會後發布聲明表示，有關陳歐珀辦公室於2021年10月召開協調會，討論川晟公司「宜蘭停七停車場」租金減免與免繳滯納金一事，是因接獲川晟公司陳情，疫情導致停車場收入銳減，希望台鐵局於2021年6月宣布之緩繳租金、免繳滯納金等紓困方案，能適用於該公司的停車場經營。
當時不只是台鐵局，各部會都有針對國有不動產租金減免或緩收的紓困措施；基於立委職責，擔任民間與中央部會的溝通橋樑召開協調會，希望減少疫情對民眾的衝擊。
陳歐珀批評，陳琬惠同樣身為立委，卻為了選舉不斷烏龍爆料，自甘淪為政治打手，將一個普通的選民服務案件，惡意抹黑為官商勾結，不僅有失立委專業，也令人萬分遺憾。