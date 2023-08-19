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關於安孝燮的5件事！差點以GOT7出道　與南柱赫宛如雙胞胎

▲關於安孝燮的5件事，他曾是男團GOT7的預備成員、和另一位男神南柱赫撞臉。（圖 / 安孝燮IG）
▲關於安孝燮的5件事，他曾是男團GOT7的預備成員、和另一位男神南柱赫撞臉。（圖 / 安孝燮IG）

記者薛羽彤/綜合報導

韓國男星安孝燮今（19日）晚來台舉辦見面會！從韓劇《社內相親》後人氣就水漲船高的安孝燮，今日來台與粉絲近距離互動。安孝燮除了在戲劇上發光發熱外，事實上，他差點成為偶像團體、還會拉小提琴會唱歌，是位才藝滿滿的男神，關於安孝燮的5件事，身為粉絲一定要知道！

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▲安孝燮志願本來是外交官，之後改為演員，如願實現明星夢。（圖 / 安孝燮IG）
▲安孝燮志願本來是外交官，之後又改志願為演員，最後如願實現明星夢。（圖 / 安孝燮IG）
安孝燮7歲時全家移民加拿大，他是生長在加拿大的韓國人，小時候受到父母影響，志願是當外交官或是會計師，安孝燮在成長過程中熱愛看劇，並因此冒出自己出現在螢幕上的想法。17歲時，韓國經紀公司JYP娛樂到安孝燮高中選角，他獲得入選資格後，回到韓國實現明星夢。

▲安孝燮來台舉辦粉絲見面會。（圖 / 安孝燮IG）
▲安孝燮來台舉辦粉絲見面會。（圖 / 安孝燮IG）
而安孝燮在JYP娛樂當了將近3年的練習生，是男團GOT7的預備成員，不過，礙於全團平均身高175公分，安孝燮身高187公分太高，加上他意識到這不是自己想走的路，所以離開了公司，安孝燮曾分享那段時間一度很討厭自己長得很高。後來，安孝燮轉簽另一家經紀公司，組成男團「One O One」身兼演員和偶像身分，還推出單曲〈Stunning〉、〈Love You〉，展現他的好歌喉。

▲安孝燮（左）因《社內相親》人氣暴漲。（圖 / 安孝燮IG）
▲安孝燮（左）因知名韓劇《社內相親》人氣暴漲。（圖 / 安孝燮IG）
安孝燮從小就在父母刻意培養下，聽很多古典音樂，受到學習音樂的哥哥影響，他也喜歡玩音樂。小學六年級時，因最好的朋友學習大提琴，安孝燮萌生不想輸給朋友的念頭，也開始學習小提琴，國高中的時候都在學校的管弦樂團裡演奏，不僅如此，鋼琴、吉他也都難不倒他，藝術氣息滿滿。

因安孝燮主演的《社内相親》與南柱赫主演的韓劇《二十五，二十一》接連播出，不少網友發現兩人長相極為相似，加上同樣擁有修長的身形，還有溫柔的眼神，不少粉絲敲碗兩人可以同台合作。

▲安孝燮（左）與南柱赫臉蛋極為相似。（圖 / IG）
▲安孝燮（左）與南柱赫臉蛋極為相似。（圖 / IG）
安孝燮在圈內著名的好友，眾所皆知的就是王嘉爾，兩人皆為GOT7練習生而相識，加上有相同背景，都是離開家鄉來追夢，安孝燮也曾分享回想起當練習生的時光，都是跟王嘉爾一起互相扶持，兩人還一起參加綜藝節目《花美男Bromance》展現好友情。

▲安孝燮（右）與王嘉爾是好兄弟。（圖 / 安孝燮IG）
▲安孝燮（右）與王嘉爾是好兄弟。（圖 / 安孝燮IG）

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