梁朝偉、劉德華20年後「世紀合體」！2大影帝《金手指》爾虞我詐
睽違20年，香港經典警匪片《無間道》原班人馬再度集結，新片《金手指》由莊文強擔任編劇與導演、黃斌監製，集結梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信、周家怡、太保、陳家樂、姜皓文、白只主演，今（17）日發佈預告，並宣佈年底全球同步上映，劉德華、梁朝偉自《無間道》之後「世紀大合體」，令影迷們期待指數破表。
記者黃雅琪/綜合報導
電影海報上，兩大雙雄劉德華、梁朝偉首次合體亮相，角色塑造性格鮮明，梁朝偉飾演「程一言」，以睥睨眾生之姿沉浸於錢財之中，劉德華飾演「劉啟源」，則是試圖於金錢迷局之中俯瞰真相。
「其實在香港做生意真的挺好玩的！」預告開場，梁朝偉的一句話就已讓觀眾感受到了他的野心勃勃，當他望向車窗外時，一棟富麗堂皇的高聳大廈，在其眼中仿佛是金磚堆砌而成的黃金帝國；鏡頭一轉，劉德華帶著大隊人馬來勢洶洶，並質問「錢從哪裡來的？」梁朝偉僅是莞爾一笑。
「用100元賺100億的暴富傳奇」，預告中梁朝偉紙醉金迷的場面，令人驚呼這居然是梁朝偉，而劉德華曖昧不明的回應，也引發觀眾對他角色身分的猜測。預告最後，梁朝偉與劉德華對坐而視，在變幻的光影中，2人的神情和關係也愈發撲朔迷離。《金手指》12月30日全台上映。