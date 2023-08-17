《未來少女》曹晶晶被徐若瑄嫌表情不好！關廁所1小時壓力大到哭
《未來少女》薄荷水晶（babyMINT）團員曹晶晶過16歲生日，曹晶晶9歲開始學舞，包括芭蕾現代，街舞hip hop、jazz funk、heels、waacking、voguing，舞蹈底子深厚，在《未來少女》播出之後曹晶晶的表現被徐若瑄欽點，被對方指出表情不好，因此在錄影前關在廁所1小時苦練表情，壓力巨大的她，直到得到徐若瑄的稱讚，才忍不住痛哭。
記者吳雨婕/綜合報導
在第一集錄影的時候，曹晶晶被徐若瑄說表情沒有很好，當下覺得在第二次錄影時一定要有亮眼的表現，於是在錄影前把自己關廁所1小時，在鏡子前反覆演練演出的表情，錄影時給自己的壓力很巨大，還好被徐若瑄誇獎的那一刻，覺得得到肯定，忍不住掉眼淚可是是開心的眼淚，她感激的說：「謝謝V姐（徐若瑄），讓我能夠進步很多。」
問及16歲的生日願望？曹晶晶說：「希望可以吃很多蛋糕，透過節目的播出，越來越多人能夠看見我，支持我。每次的錄影有學習到心臟要夠強大，大家給我的意見我都會虛心接受進而提升自己。有時候碰到瓶頸，但看到鼓勵我的留言，自己就會覺得充滿動力，轉換一下心情，繼續練習。」
對於未來，曹晶晶希望自己成為醫生，曹晶晶說：「小學時因課堂上要解剖牛的眼睛，自己一點也不害怕反而很有興趣，我特別對人和動物的生理構造充滿好奇，希望可以學醫幫助更多人。」