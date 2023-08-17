西屯自來水管線汰換　立委：受惠6500戶

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立委張廖萬堅表示，7年多來陸續向自來水公司成功爭取逾十二億的延汰管工程經費；本次施工經費一億七千七百萬餘元，受益戶數約六千五百戶，完全由自來水公司的營業基金支應。
水公司第四區管理處副處長張子中表示，市府核發路證後，會於三天前張貼施工宣導單，預計112年9月中旬進場第一階段工程施作，同時安排義交維持地方交通順𣈱；包括福恩、福中及福和里內分三階段陸續施工，全案估計可於114年7月前完工。
水公司廠長方俊傑表示，分三個階段汰管工程管線共16公里長，首從西屯區工業區一路等汰換管線工程開始，長度4,056公尺長，戶數3100戶，力拼明年元月底農曆前完工；第二階段預計11 月初進場施工，汰換世貿公園周邊，包括福中、福和里，長度6400公尺，戶數1950戶；第三階段於福和里內，包括福安一街等汰換管，長度5520公尺，戶數1430戶，預計114年3月開工，三階段的個別工期都需8個月，預估114年9月前可以全部完工。
張廖萬堅說，西、南屯區發展快速，人口增加，頻頻發生爆管案造成居民困擾，在地里長及議員反應，但社區汰管工程建議案多，水公司減漏汰管專案計劃原訂111年完成；他在 110 年中偕同水公司召開記者會提出呼籲，要求中央應該延長計劃並寬列預算，經行政院同意修正專案計劃延長2年並增加180 億，同年核定後，共為台中爭取約20億，投入112年至113 年的降低漏水率汰管計劃；今說明會中的汰管工程即是將自來水管線汰換為較耐用、防漏之延性石墨鑄鐵管，可避免日後因管材老舊導致破管漏水頻繁之情形。
市議員林祈烽說，此次世貿周遭汰管範圍計有福恩、福中、福和三里，後續施工期間長達近二年，他會要求市府如期核發路證，讓水公司能按時程施工及向住戶告知，期許儘速改善完成老舊管線汰換，提升民生生活用水水質及水壓並降低漏水率。