刪子瑜合照爆閨密情變！前CLC莊錠欣認私下有聯絡 揭2人真實關係
前女團CLC的香港籍成員莊錠欣於今（17）日在台北舉行發片記者會，她與TWICE的台灣成員周子瑜、(G)I-DLE成員葉舒華都是閨密，但先前突然刪除與子瑜的合照引起爭議，今天受訪時，談到三人的感情，她解釋刪除合照一事有與子瑜溝通過，現在與子瑜、舒華私下都有聯絡。
記者吳雨婕/台北報導
記者會現場，不僅有前CLC團員們拍攝的祝福影片，身為莊錠欣閨密的(G)I-DLE成員葉舒華，也特別錄製祝福影片，希望莊錠欣能發片順利，還希望她能健健康康，讓莊錠欣忍不住在台上落淚，感動的說：「朋友陪我走過很多瞬間，就是特別感恩。」
莊錠欣提到，其實與子瑜、舒華有一個群組，3人時常在群組互動，甚至在記者會前，都還在與舒華發訊息，「我們群組討論什麼時候有空一起去旅遊，最近大家巡演比較累嘛！」莊錠欣透露子瑜得知她開始籌備發片時，就對她說「不要怕別人說什麼」，她笑說與舒華、子瑜差不多一兩天就聯絡幾次。
至於先前莊錠欣刪除與子瑜合照一事，她解釋，刪除合照這件事是有事先溝通過的，她無奈：「有一些我們沒辦法控制的理由。」也澄清，女生的友誼很美好，「可能外界粉絲過多關心，有時候會讓我們不知道哪些東西可以放，哪些不可以放，公司也比較困擾，情誼就默默藏心裡，依舊過好我們的生活。」
而子瑜、舒華聽完莊錠欣新歌後，大方稱讚：「不愧是妳！」莊錠欣邊說邊害羞表示，說這些好難為情，「就是朋友之間互相鼓勵。」此外，莊錠欣預計會在台灣半年、一年，還會在台灣舉行見面會，與粉絲相見歡。