中市大雅新增1例本土登革熱　提醒民眾提高疫情警覺性

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衛生局指出，個案於8月5至6日期間曾至雲林縣古坑鄉，12日出現全身痠痛、頭痛、無力、疲倦症狀，13、14日期間出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉症狀，至醫院及診所就醫未改善，再次至醫院就醫告知有雲林古坑鄉旅遊史，經NS1篩檢呈現陽性；匡列同住1名家人，身體尚無不適症狀，將持續進行健康追蹤並評估接觸者採檢。
衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署統計資料至昨日，台中市共有19例境外移入及5例本土登革熱確定個案，至今日有3例本土登革熱個案監測期滿，第4例(烏日區)、第5例(西屯區)本土個案，將陸續疫情監測至9月3日，另外境外移入來源皆為東南亞國家，請市民朋友務必提高登革熱疫情警覺性。
曾梓展呼籲，南部疫情嚴峻，本土登革熱疫情持續延燒，國內各縣市陸續出現本土登革熱確定個案，由於暑期民眾旅遊活動頻繁，外出至國內登革熱疫情熱區或出國至東南亞地區旅行時務必做好防蚊措施，穿著薄長袖、長褲，使用有效成分如敵避、IR3535等防蚊液；近期社區內同時出現流感及新冠肺炎流行疫情，也提醒醫療院所於民眾就醫時加強TOCC問診，經醫師評估執行新冠快篩或流感快篩時，也請輔以登革熱抗原快篩NS1試劑輔助診斷，不論NS1快篩結果為何，皆請於24小時內通報衛生單位。
市民朋友如出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，請提高警覺，儘速就醫，並務必主動告知旅遊活動史，以利醫師評估診斷並縮短疾病隱藏期，掌握登革熱防治時效，共同防堵本土登革熱疫情擴大。