盧秀燕爭取中央補助32案　改善人行空間

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盧秀燕強調，維護行人安全，地方政府想法跟中央一致，因為改善人行空間的工程很迫切，因此針對相關計畫，地方均表示贊成與支持。第一，改善速度很重要，地方政府均已提出申請，以台中市政府來說，目前有32個申請案，希望中央盡速核定補助；第二，近年營建工程缺工缺料情形很嚴重，有關人行空間改善工程經費，考量地方政府本身財政狀況，希望中央能全額補助，如此一來可加快改善速度；另外，地方政府進行改善工程時，可能遇到事業單位的管線阻礙需加以協調，如台水或台電等單位，希望各部會能督促相關單位於工程期間配合到位，避免交通衝擊導致工程延宕。
台中市政府表示，申請中的共有32案，中央補助9.93億元、市府自籌7.89億元，市府持續配合中央針對標誌、標線、號誌及人行道等設施進行檢視及改善，提升行人安全，並積極打造「以人為本」的道路人行空間，盤點校園、商圈及交通軸線等步行人口需求處所周邊道路，從點(校園、商圈)至線(捷運、鐵路)推動到面(區域)，透過路口改善、通學步道及人行道系統改善，建構無障礙通用設計，優化路口安全性。
另外，市府持續改善台中市交通工程設施，如增設行人庇護島、退縮行穿線、設置標線型人行道、設置綠底行穿線(綠斑馬)、友善行人通行時間、增設行人燈、增設通學巷、增設行穿線照明燈。除今年已編列交通工程相關預算計1億7,600萬元外，再追加600萬元，共計1億8,200萬元加強增設放大型行人燈及行穿線照明，提升路口行人安全，並持續爭取相關經費擴大建置。自108至今年6月底止，已改善及建置人行道計約98公里，並改善95所學校通學步道，後續將持續辦理相關工程，提供市民更加健全的友善空間。