中印經濟正加速脫鉤！經濟學人：莫迪多管齊下給中企設下進入障礙

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莫迪希望減少對中國的依賴，一來是出於戰略考量，依賴反覆無常的對手進口關鍵產品有其風險，二來是出於經濟考量，莫迪正試圖複製中國的民族主義、出口導向型增長模式，從中國手中奪取一些業務。
印度這幾個月來，加大了與中國經濟脫鉤的力度，《經濟學人》指出，從官方角度來看，印度對中國企業開放，只要符合印度法律即可。但實際上，印度政府使用了多種手段，讓中國企業在印度的生存變得困難或幾乎不可能。其中最直接的手段是對中國產品的徹底禁止，通常是出於與國家安全相關的理由。
關稅則是另一種常用的策略。2018年，為了扭轉印度手機組裝業被中國競爭對手奪走的局面，印度政府對進口設備徵收20%的關稅。2020年，它將對大部分來自中國的玩具進口關稅提高兩倍至60%，然後在今年年初將再其提高至70%。此後，印度的玩具進口量下降了四分之三。
另外，印度政府會避開禁令和關稅等官方行動，而是採取更微妙的手法，一種常見的策略是引入「官僚摩擦」，印度的繁文縟節使得官員很容易對不受歡迎的企業指手畫腳。指責企業不遵守稅收規則是印度官員最喜歡使用的方式，由於當地稅法如此複雜，以至於外國企業幾乎不可能全部遵守。小米及步步高電子，還有比亞迪以及上汽集團的子公司名爵汽車，皆因涉嫌短少繳稅而遭到調查。
錯綜複雜的許可制度也讓印度當局有更多方式阻礙中國企業。2020年4月印度宣布，與其接壤國家的投資必須獲得特別批准。沒有指定具體對象，但目標很顯然是中國。此後，來自中國的435項直接投資申請案，印度當局僅批准了不到25%。比亞迪上月本欲與印度公司合資成立企業，但因「安全原因」未獲得批准。
中國大型設備製造商「立訊精密」，2021年與印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）簽署了協議，但至今未在泰米爾納德邦實際開設工廠，推遲的原因據信就是因為印度政府不言而喻的全面禁令。今年稍早，印度發現了一處新鋰礦，印度議會通過法律，歡迎各礦業公司申請開發，但預估來自中國的競標者將受到不利對待。
進行封鎖的同時，印度還利用政策來取代中國在各個市場的領導者地位。印度斥資330億美元的「生產激勵」計畫已確定14個領域，其中許多領域目前由中國公司主導，一個例子是藥品原料，多年來印度製藥商大部分從中國採購，今年2月，印度政府在未來6年內，向那些生產41種藥品原料的印度公司提供價值20億美元的補助。而在電子產品業，印地也在努力培育當地的供應商，包括蘋果和特斯拉，都是印度拉攏的對象。
一些中國公司已經厭倦了跨越這些障礙，正在撤出印度市場。包括經過兩年努力，曾經承諾在印度投資10億美元的長城汽車，於2022年7月關閉了在印度的製車業務，但未能獲得當地批准。與此同時，其他公司則在努力適應。小米表示，將實現所有生產本地化，並擴大從印度的出口，目前印度的出口僅銷往鄰國和西方市場。
中國快時尚電商平台「Shein」則與印度最大的上市公司信實集團（Reliance）成立合資企業，目標藉此重新進入印度市場。信實集團以其駕馭印度官僚機構和政治的能力而聞名，另外根據報導，中興通訊正試圖與一家印度製造商達成許可協議，以製造其網絡設備。但到目前為止，還沒有找到夥伴。鑑於印度對中國的疑慮日益增加，中企想在當地尋找合作企業可能還需要一段時間。