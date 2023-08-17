林志穎熬過車禍毀容「不老童顏」回歸 他吐心聲：下次就看不到我
「不老男神」林志穎，去年7月駕駛特斯拉發生嚴重車禍，導致他臉骨碎裂，進行顏面骨折重建手術，手臂也植入11支骨釘固定。事隔1年多，林志穎今（17）日罕見吐露心聲：「躺在床上好幾個月，身體好像不是自己的！或許大家下一次就看不到我站在這舞台上。」他回歸錄製中國大陸綜藝節目《披荊斬棘》第3季，昨日節目主題曲MV釋出，也曝光林志穎最新狀態，依然帥氣凍顏。
記者黃雅琪/綜合報導
林志穎今日在微博發文：「人生的路總有困境低潮，克服後累積成自己的智慧，1年前發生的事，那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的，躺在床上好幾個月，身體好像不是自己的。」他坦言療傷過程相當艱辛，也感謝家人們的無限支持，林志穎還透露：「雖然現在的我仍然持續在復健，與家人間的生活習慣上也有很多的不一樣，但他們還是一樣的關心，讓我覺得好幸福。」
提到錄製陸綜《披荊斬棘》第3季，林志穎坦言：「當自己選擇要來《披荊斬棘》舞台時，許多哥哥們還是告訴我，這是個強度非常大的舞台，儘管家人或多或少反對，擔心身體無法負荷。」儘管親友擔心他身體無法負荷，但林志穎仍然堅持要完成夢想：「當我踏上這個舞台，自己知道每一次的演出，要比別人花上更多的時間與精力去準備，體力也大不如從前，雖然不知道自己是否能夠持續承受，或許大家下一次就看不到我站在這舞台上，但至少我努力過。」