群創處長成焦點！企業桃色風波難構成開除理由　只有一個情形例外

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為此，群創回應「關於近日公司許員的私領域事件，公司正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、員工行為準則原則或人事管理規範時，公司將依法並以最高道德標準處理。公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。」
yes123求職網發言人楊宗斌接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，過去不乏許多國內外公司企業董總座等更高階經理人被爆出桃色風波，其實不太會影響企業形象，民眾與投資人大多還是以公司實際的經營績效為主，這類緋聞都只是當作茶餘飯後的話題。
「單純因為個人私領域的關係，其實很難構成開除的理由」，楊宗斌說，如果公司真的用非常高道德標準來看，決定予以開除，被開除的勞工如果覺得不合理還可以申訴，且申訴告上法院期間，公司還得依法給予薪資。
楊宗斌說，只有一個情況例外，就是「貪汙」或「貪腐」！當私領域的事情影響到了公司營運狀況，影響到公司與客戶間的利害關係與利益交換，等於私領域事件直接影響到公司，那麼公司依照員工行為準則，依法開除員工就很「正當」，因此私領域的事件不是重點，而是有沒有侵害公司權益才是相關事件的關鍵。