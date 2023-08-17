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移工生活之憂與喜　台日亞洲移工聯合論壇在台北

▲「TAEF-IDE亞洲移工聯合論壇：樣態、議題與政策」現場照片。（圖／台亞基金會提供）
▲「TAEF-IDE亞洲移工聯合論壇：樣態、議題與政策」現場照片。（圖／台亞基金會提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

財團法人台灣亞洲交流基金會與日本貿易振興機構「亞洲經濟研究所（IDE-JETRO）」16日在台北市合作舉辦「TAEF-IDE亞洲移工聯合論壇：樣態、議題與政策」，由國家人權委員會協辦，邀請王幼玲監察委員擔任主題演講人，簡述報告台灣近年移工人權相關研究成果。台亞基金會期盼藉此論壇探討亞洲移工相關議題，改善在台移工生活及工作環境，共創台灣美好未來。 

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本論壇探討3個主題：「亞洲情境下台灣移工的樣態與議題」、「台灣移工的展望」及「日本移工的樣態與議題」，由台日英學者專家比較台灣及日本 的移工政策與相關議題，並邀請到桃園市群眾服務協會（SPA）、外籍工作者 發展協會（GWO）、台灣關愛之家、勵馨移住者服務中心和燦爛時光：東南亞主題書，以及印尼外籍移工之家 （ Kabar Bumi ） 和澳門印尼移工工會 （Indonesian Migrant Workers Union）等海內外非政府組織（NGO）與會，以宏觀制度視角討論和確立台灣移工政策在亞洲的定位，藉此協助新南向政策的執行。 

台亞基金會蕭新煌董事長開幕致詞時指出，自從台亞會與IDE簽訂合作備 忘錄後，就持續推動亞洲發展的相關研究。今日的論壇是為探討台灣及日本的移工狀況，並比較兩國之間的差異，釐清台灣移工政策及環境的改善方向。 

日本貿易振興機構「亞洲經濟研究所（IDE-JETRO）」資深研究長佐藤幸人開 幕致詞時表示，IDE 與台灣許多智庫、研究機構和大學合作，致力於探討開發 中國家的發展，也希望能讓日本國民更了解其他國家。佐藤幸人博士表示，今日的移工論壇相當重要，也代表著日本與台灣之間的友好交流。 

王幼玲監察委員在主題演講中，首先介紹台灣移工的概況，指出在台移工人數總計將近74萬，工作產業包括製造、營造、農林漁業等，主要來自越南、 印尼、菲律賓、泰國等國家。雖然台灣開放移工已經34年，但仍以「補充性」、 「限業限量」等原則為主，移工人權也尚待提升。其中，有許多議題值得關注， 包括移工生育、職災給付、失聯移工子女之保障等。王委員表示，由於當前台灣人口減少、結構改變，應該要改變客工制度思維，盡快改善移工人權。

英國Work Better Innovations執行長凌怡華在演講中提到，台灣日益依賴移工勞動力，但剝削移工的新聞卻層出不窮，不僅影響台灣的國際聲譽，也不利於台灣招募移工。台灣除了可以參考高薪跨國工作的模式，由雇主支付移工的各項跨國費用以外，也要從法律層面處理仲介收取費用的問題。除此之外，台灣可以從新南向政策中找到改善移工處境的機會，而監察院也有持續對於政府 的人權相關問題進行糾正。 

英國樸茨茅斯大學程念慈副教授則在演講中表示，已開發國家通常需要開 發中國家的移工擔任 3D 工作（Dirty, Dangerous, Difficult）。台灣的客工制度已施行30多年，仍舊將他們視為額外、暫時、可拋棄的勞動力，且政府的移工相關會議中幾乎看不到任何移工代表，幾乎都是由企業主參加。雖然移工是解決台灣勞動力不足的方法之一，但台灣必須改善移工處境、保護人權。 

印尼外籍移工之家主席Karsiwen則指出，移工在台灣的食衣住行都是透過仲介處理，但如南韓等國家可能會先經由政府對政府的對話，確保移工的工作機會和資格。此外，Karsiwen 也表示，如果能讓移工有學習機會、擁有足夠資訊，他們就能受到賦權，可以獲得更好的生活。 

澳門印尼移民工會主席 Wariyanti 表示，澳門和印尼政府之間並沒有簽訂協議，因此移工必須透過仲介才能獲得工作。 澳門印尼移民工會是於2008年成立， 希望能幫助印尼移工了解他們的權利。 

桃園市群眾服務協會主任汪英達針對移工人權問題表示，台灣必須從改變移工政策思維、建立整合管理平台，不再將移工視為低階藍領的移工，而是勞動平等的移民，落實行動才能解決問題。 

台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希指出，移工從尚未到達工作國家就必須支付許多費用，擔負鉅額債務。此外，台灣移工沒有移動自由，且還可能面臨言語、肢體暴力，也可能遭受雇主騷擾。面對種種問題，徐理事長認為， 政府應該確實執行勞工調查，懲罰收取非法費用的仲介機構，並直接與移工對接，改善移工處境。 

此次論壇深入探討了移工們在台灣與亞洲地區所經歷的現實。這些故事勾勒出一幅複雜多樣的畫面，呼籲我們關注和反思。各界專家從移工的視角出發， 聆聽了他們的歷程，目睹了他們的挑戰。這次論壇不僅讓我們更加了解了移工所面臨的環境，也凸顯出台灣社會中需要更多的包容和支持。這裡所交流的見解和洞察，將成為前進的動力，推動政策和行動，確保移工們在新的環境中得到應有的尊重、權益和保障。

▲台亞會蕭新煌董事長與IDE資深研究者佐藤倖人合影。（圖／台亞基金會提供）
▲台亞會蕭新煌董事長與IDE資深研究者佐藤倖人合影。（圖／台亞基金會提供）

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